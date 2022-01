Rinnovo Rsu di Servizi Italia Spa, la Filctem Cgil stravince: eletti 3 delegati su 4

Sono stati per tutti i lunghissimi mesi della pandemia e sono ancora oggi nelle retrovie del sistema sanitario della Marca, affiancando i colleghi direttamente impiegati dei nosocomi di Treviso, Motta di Livenza e Oderzo, lavorando quotidianamente nello stabilimento trevigiano adiacente al Ca’ Foncello sul fronte del lavaggio, sanificazione e guardaroba degli indumenti del personale ospedaliero e della biancheria piana dei reparti, nonché della sterilizzazione dei ferri chirurgici. Solo qualche giorno fa i 123 dipendenti della Servizi Italia Spa hanno votato i loro nuovi delegati sindacali confermando e premiando la categoria della CGIL che li rappresenta, ovvero la FILCTEM, che porta a casa 3 eletti su 4 che compongono le nuove Rsu. La precedente elezione della rappresentanza sindacale unitaria risale al 2009.

“In questi anni, difficili e complicati, abbiamo cercato di valorizzare al massimo l’impegno e la professionalità di questi lavoratori, che con grande dedizione operano dentro il nostro sistema sanitario. Un lavoro che dall’inizio dell’emergenza pandemica si è intensificato e che con senso di responsabilità e abnegazione i dipendenti della Servizi Italia hanno condotto fino a oggi e continuano a portare avanti nell’ombra - ha sottolineato Massimo Novello della FILCTEM CGIL di Treviso -. Tra dialogo e confronto schietto, e anche duro, con l’azienda, Rsu e Sindacato li ha rappresentati cercando sempre di trovare risposta alle loro legittime istanze. Questo impegno, oggi, a molti anni dall’ultimo rinnovo della rappresentanza sindacale dei lavoratori, è stato riconosciuto attraverso una forte partecipazione al voto democratico che ha visto eleggere ben 3 delegati su 4. A loro, come ai non eletti che si sono messi a disposizione, un ringraziamento speciale e l’augurio di buon lavoro”. Con 79 preferenze raccolte, ovvero l’84% dei voti validi, la FILCTEM CGIL riesce a far eleggere: Desirèe Pasini, con ben 40 voti, Anna Battista e Marilisa Gatto.