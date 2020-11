Il signor Rino compie cento anni: «Preoccupato per il rinnovo della patente»

Il sindaco di Maser, Claudia Benedos, ha portato domenica 29 novembre gli auguri dell’intera cittadinanza in videochiamata a Rino Carraro per il suo centesimo compleanno. Un secolo di vita denso di significato per la comunità di Maser: Rino Carraro è infatti detto “Campaner” perché insieme al padre, Severino Carraro, suonava le campane della chiesa parrocchiale di Crespignaga.

I più anziani lo ricordano quando, in occasione delle feste parrocchiali, faceva il “Campanò”, concerto eseguito con le campane presenti nel campanile: una tradizione portata avanti fino al 1965 quando le campane furono elettrificate. Durante la videochiamata del sindaco Rino si è molto emozionato: era in giacca e cravatta, come sempre elegantissimo, ed ha espresso la sua preoccupazione perché oggi gli scade la patente e la deve rinnovare. Nato nel 1920 da Severino ed Esterina Tonellato, primo di sei figli, Rino ha sempre fatto il maniscalco e l’artigiano del ferro battuto. Membro dell’associazione nazionale Combattenti e Reduci, sezione di Maser (di cui oggi fanno parte soltanto altri due maserini) aveva 20 anni quando partì per la Seconda Guerra Mondiale nei primi giorni di marzo del 1940; apparteneva all’Artiglieria di campagna e faceva il maniscalco nelle retrovie in Sardegna. Conobbe l'ultima sorella Maria Pia solo al ritorno dalla guerra quando lei aveva già 5 anni. Nel 1949 sposò Erminia Battaglia, venuta a mancare nel 2013. Pieno di interessi, appassionato del gioco delle bocce, la domenica andava a giocare da Lucindo a Coste. Autosufficiente in tutto, oggi Rino si trova nella residenza per anziani Al Fagarè di Cornuda, trascorre il tempo giocando a carte e legge senza occhiali. È sua abitudine trascorrere l’inverno nella residenza per poi tornare nella sua abitazione a Coste di Maser. Elegantissimo e molto emozionato, la sua preoccupazione più grande è il rinnovo della patente: a 100 anni infatti ha ancora il titolo di guida: «Purtroppo è in scadenza - ha detto - e sono un po' preoccupato per il rinnovo» ha confessato.