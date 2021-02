Covid, il 32° Concorso di violino Città di Vittorio Veneto slitta all'autunno

Anche Il concorso corale ‘’Trofei «Città di Vittorio Veneto»’’, giunto alla 54° edizione, segue il destino già toccato all’altro - importante - concorso musicale cittadino, riservato ai giovani violinisti (il 32° Concorso di violino Città di Vittorio Veneto): verrà infatti posticipato al prossimo autunno. In sede di rinvio del concorso violinistico, misura assunta lo scorso dicembre, si è stabilito che la manifestazione debba svolgersi dal 28 settembre al 3 ottobre.

Sempre in ottobre, e precisamente nel week-end tra il 23 e il 24, si terrà anche il concorso corale, trasformando così l’autunno vittoriese in una vera e propria «stagione della musica» in modo da rafforzare il ruolo e l’immagine della città in questo particolare settore artistico. La decisione di rinviare anche il concorso corale è purtroppo inevitabile e diretta conseguenza delle difficoltà connesse alla pandemia in atto. «Com’è noto - spiega l’Assessore alla Cultura Antonella Uliana - la 54^ edizione prevista per maggio 2020 era già stata annullata lo scorso anno a causa dell’emergenza Covid. Il perdurare dello stato di crisi, ha determinato per la maggioranza dei complessi corali italiani la sospensione delle prove in presenza e, quindi, l’impossibilità di prepararsi adeguatamente alle competizioni canore. Confidiamo che ciò possa essere possibile nei prossimi mesi così da dare la possibilità ai cori di prepararsi adeguatamente per l’appuntamento autunnale a Vittorio Veneto».