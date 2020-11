Rinviata al 2021 la 32° edizione del Concorso di Violino «Città di Vittorio Veneto»

L’Amministrazione Comunale di Vittorio Veneto, prendendo atto di quanto stabilito dal Governo con l’ultimo DPCM, ha dovuto, seppur a malincuore, procedere al rinvio del Concorso di Violino «Città di Vittorio Veneto - Gran Premio internazionale Prosecco Doc». Una decisione sofferta ma resasi inevitabile di fronte alle tante incognite derivanti dalla situazione pandemica in atto che avrebbero reso oggettivamente difficile mantenere le date e il calendario prefissati, anche in considerazione delle possibili limitazioni alla mobilità fra gli stati europei che potranno essere introdotte. Nei giorni scorsi il sindaco Antonio Miatto ha dunque inviato una comunicazione a tutti i partecipanti per annunciare l’inevitabile slittamento della manifestazione al prossimo anno. «Sono davvero spiacente - si legge nel messaggio - di informarvi che, a causa dell'aggravarsi in tutta Europa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, il 32° Concorso di Violino ‘’Città di Vittorio Veneto - Premio Internazionale Prosecco’’ Doc è stato rinviato al 2021, in un periodo compreso tra maggio e settembre».

Alla nota del sindaco fanno eco le parole dell’Assessore alla Cultura Antonella Uliana che così commenta: «Solo due giorni fa avevo espresso la mia grande soddisfazione per aver raggiunto un numero di partecipanti così numeroso nonostante le difficoltà del periodo che stiamo vivendo. Per ottenere questo risultato tutto il gruppo degli organizzatori stava lavorando alacremente da più di anno con un impegno quasi quotidiano. Ora, con rammarico, dobbiamo sospendere l’iniziativa rimanendo in attesa di tempi migliori».