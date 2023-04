Ripresa post Covid: il sindaco Cappelletto incontra Confcommercio e Confartigianato

Il sindaco Alberto Cappelletto ha ricevuto in municipio, mercoledì 12 aprile, i rappresentanti di Confcommercio e Confartigianato Treviso per fare il punto sulla situazione economica locale dopo l’uscita dall'emergenza Covid. Presenti il fiduciario comunale dell’associazione commercianti sanbiagiese Giacomo Pasqualato e il referente dell’associazione artigiani Bruno Mazzariol, oltre al vicesindaco Fiore Piaia e all’assessore alle attività produttive Marco Mion. Negli anni dell'emergenza, 2020-2021, l'amministrazione comunale era intervenuta a sostegno delle imprese stanziando oltre 170mila euro e siglando un patto con i Confidi che aveva fatto scuola in provincia.

I commenti

«Le imprese di commercio e artigianato - ha sottolineato il sindaco Alberto Cappelletto - rappresentano non solo una voce importante dell’economia locale, ma sono anche espressione di un impegno costante di tanti uomini e donne sanbiagiesi che credono nello sviluppo della comunità».

E proprio di comunità hanno parlato anche Pasqualato e Mazzariol: «La rete commerciale, fatta di negozi di vicinato - ha detto il fiduciario Confcommercio - è un elemento essenziale per la vita comunitaria, perché rappresenta un presidio a favore di anziani e persone fragili, e testimonia il livello di vivibilità di un contesto urbano. Noi crediamo molto nel far rete tra pubblico e privato perché solo facendo squadra si possono cogliere opportunità di sviluppo». Confcommercio ha anche rilanciato l’esigenza di lavorare con uno sguardo all’area vasta. «È stato un incontro dove abbiamo avuto modo di rilanciare l’importanza del dialogo come strumento per superare le difficoltà e condividere obiettivi comuni. Gli artigiani - ha concluso il referente della Confartigianato - si sentono parte di questa comunità e per questo credono nella collaborazione con le istituzioni, a partire dal Comune».