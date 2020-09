Ripresa della scuola in sicurezza: il Comune riattiva il servizio di trasporto scolastico

Come molte amministrazioni locali anche l’Amministrazione Comunale di Crocetta del Montello ha dovuto fare i conti con l’organizzazione della ripresa dell’anno scolastico. Un impegno imponente per garantire il massimo della sicurezza e il rispetto della normativa anti Covid-19 non solo presso l’edificio scolastico ma anche sui mezzi di trasporto. Da lunedì 14 settembre tornerà operativo il servizio di trasporto scolastico. Il bus transiterà con 10 minuti di anticipo rispetto allo scorso anno per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di accesso. Agli studenti sarà richiesto di indossare la mascherina e, in caso di febbre, è vietata la salita sul mezzo. Verranno occupati prima i posti in fondo al bus e bisognerà salire sul mezzo uno alla volta, evitando poi di alzarsi dal proprio posto nel proseguo del tragitto.

Gli accessi ai plessi scolastici saranno regolati dalle autorità scolastiche tramite una pluralità di ingressi agli edifici. Per garantire le distanze anche tra i genitori accompagnatori degli alunni, l’area tra le due palestre è stata chiusa al traffico. Restano usufruibili i parcheggi ad ovest degli impianti sportivi. Naturalmente, anche nelle procedure di accompagnamento e recupero dei propri figli è obbligatorio l’uso delle mascherine. «La riapertura delle scuole e la gestione delle attività scolastiche in sicurezza – spiega il sindaco di Crocetta del Montello, Marianella Tormena – richiede la collaborazione e la condivisione delle responsabilità da parte di tutte le parti in causa. Questo vale per il servizio di trasporto, ma anche nella fase di accompagnamento in loco e, poi, durante l’attività scolastica. Ci siamo impegnati molto perché tutto possa avvenire in sicurezza e nel rispetto delle normative fin da lunedì. Non ci resta che augurare un buon inizio di anno scolastico a tutti i ragazzi e alle loro famiglie».