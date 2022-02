Riqualificazione energetica delle scuole: la Provincia investirà 3,7 milioni di euro

Si è svolta nei giorni scorsi la riunione conclusiva del team composto da ingegneri e tecnici della Provincia di Treviso e di Rekeep-Apleona-Antas per l'approvazione dei progetti di riqualificazione energetica delle scuole superiori del territorio attuati nell'ambito del contratto EPC (Energy Performance Contract), il Global Service Manutentivo di quarta generazione. Nel 2022 saranno 38 gli edifici scolastici interessati da interventi di efficientamento energetico, relativi sia a impianti elettrici sia termici, per investimenti pari a oltre 3.700.000 euro.

I lavori riguardano, nel dettaglio, la realizzazione di 18 impianti fotovoltaici di potenza complessiva pari a 980 kW, la sostituzione di lampadine tradizionali con oltre 14.200 lampade a led in scuole e palestre, la riqualificazione di 11 centrali termiche (6.000 kW di potenza), il potenziamento dei dispositivi elettronici di termoregolazione in 9 istituti, l'installazione di 1856 valvole termostatiche e di pompe di circolazione dell'acqua per una portata nominale totale di oltre 1479 metri cubi all'ora, l'adeguamento delle tubazioni in 7 scuole, il passaggio da impianti a gasolio a impianti a metano (metanizzazione) in un istituto, la sostituzione delle macchine per il condizionamento dell'aria in 2 scuole, la realizzazione di 4 impianti solari per l'acqua sanitaria, l'adeguamento dei bollitori e, infine, l'impiego di 103 temporizzatori docce per limitare al massimo lo spreco di acqua. In termini di impatto ambientale, gli interventi consentiranno la riduzione di 1.700 tonnellate di CO2 su base annua.

Coordinatori dei progetti di riqualificazione energetica, con la supervisione della Dirigente del Settore, ing. Marina Coghetto, sono l'ing. Maurizio Tufaro, Direttore di Esecuzione del contratto di Global Service per la Provincia di Treviso, e l'ing. Giuseppe Carrara, per Rekeep-Apleona-Antas. Il RUP - Responsabile Unico del Procedimento del contratto di Global Service è il Direttore Generale, avv. Carlo Rapicavoli. Nel gruppo di collaboratori tecnici anche l'ing. Serena Favaretto, l’ing. Gennaro Vietri, i periti Fabio Fabris, Sandro Michielin e Alberto Segat, l'ing. Franco Furlan, i periti Gabriele Capellari e Mattia Dittadi, l'arch. Marco Bisogni.