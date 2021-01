Riqualificazione di piazza Pinarello: la Giunta approva il progetto esecutivo

La Giunta dell’Amministrazione Comunale di Villorba ha approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione di piazza Pinarello e del centro di Catena. L’intervento era pianificato dal piano triennale dei Lavori Pubblici 2019 -2021 e risponde sia alle esigenze di garantire una mobilità sicura sia di migliorare le infrastrutture. Infatti nel contesto dei lavori in essere per la realizzazione della nuova viabilità, la Società Alto Trevigiano Servizi (che darà anche un contributo di 132.449 euro + imposte) ristrutturerà la rete idropotabile e provvederà all’estensione della rete fognaria. L’investimento complessivo approvato per l’intervento di riqualificazione è di 796 mila euro di cui 502 milaper lavori (compresi oneri per la sicurezza).

“Il progetto che era già stato illustrato ai cittadini - commenta Marco Serena, sindaco di Villorba - consente di rendere più funzionale e sicuro il nuovo assetto dell'intersezione tra la Postumia Romana e via Marconi in virtù anche degli accordi raggiunti con i proprietari, che ringrazio, degli edifici da abbattere per dare maggior respiro a tutta l'area. Vorrei inoltre sottolineare la capacità di visione anche al del management di ATS per aver prestato attenzione e disponibilità all'intervento, così da consentire, con la compartecipazione economica, di dare risposta sin d'ora a necessità anche future. L’attenzione dell'Amministrazione Comunale per la frazione di Catena - conclude Serena - non si ferma qui: è stato infatti licenziato dalla Giunta il progetto per ricavare dei parcheggi lungo via Marconi, anche in questo caso cercando disponibilità e collaborazione da parte dei soggetti interessati".