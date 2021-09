Risse in centro città: il sindaco incontri i presidi degli istituti trevigiani

«Oggi pomeriggio ho incontrato in videoconferenza i presidi degli istituti superiori del territorio comunale di Treviso. Li ringrazio per la disponibilità e per aver condiviso la volontà di iniziare, già da domani, un percorso di collaborazione volto alla sensibilizzazione degli studenti per evitare altri episodi come quelli che hanno caratterizzato gli ultimi due sabati. Alcune scuole stanno già portando avanti iniziative che vedono gli studenti di 4^ e 5^ come "tutor" dei più "piccoli" anche nell'utilizzo dei social network. Proprio su Tik Tok e Instagram sono stati pubblicati contenuti che invitavano alla rissa e alla violenza, divenuti purtroppo virali». A parlare è il sindaco Mario Conte.

«Ringrazio la dottoressa Miriam Bordignon dell'azienda sanitaria per aver portato il suo contributo nel confronto: nei prossimi giorni sentirò il direttore generale di Ulss n.2 Francesco Benazzi per convocare un tavolo operativo allo scopo di individuare progetti in grado di coinvolgere i ragazzi e famiglie, individuare le fragilità ma soprattutto le soluzioni alle problematiche emerse. Inoltre, voglio incontrare le associazioni sportive e culturali in quanto credo fortemente che il talento, l'energia e la creatività dei ragazzi possa essere incanalata su binari diversi rispetto alle ammucchiate viste in centro città nelle ultime settimane. Scuola e istituzioni sono unite per coinvolgere, educare e aiutare i nostri ragazzi ad esprimersi» conclude Conte.