Tavolate nei ristoranti in zona bianca: nessun limite all'aperto, massimo otto persone al chiuso

Giovedì 3 giugno il Governo avrebbe aperto alla proposta lanciata dalla Conferenza delle Regioni per potersi sedere nei ristoranti fino ad otto persone per tavolo e non più quattro.

A riportare la notizia è l'Ansa e le fonti vicine al presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga. L'operazione dovrebbe far decadere anche i limiti all'aperto. I governatori regionali vorrebbero abolire anche "i limiti all'aperto anche per le zone gialle". A tal proposito lo stesso Fedriga "si sarebbe impegnato a coinvolgere il tavolo tecnico nazionale".