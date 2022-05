Pienone in centro città per la "Corsa dei Camerieri": vincono Redjepov e Vento

Sono Redjep Redjepov, 23enne cameriere macedone da “Signore & Signori” a Treviso (laureato in Economia e Finanza), ed Emma Vento, 21enne del “Caffè Vergnano” di piazza San Leonardo a Treviso, i due vincitori della "Corsa dei camerieri" di Treviso andata in scena stamattina in centro città. A dare il via alla gara, alle ore 11, il sindaco Mario Conte dal battistero del Duomo. I concorrenti (8 uomini e 8 donne), si sono poi dati battaglia percorrendo Via Collalto, Via Municipio, Piazza San Vito, Via Inferiore, Via Bianchetti, Calmaggiore, Piazza dei Signori, Via XX Settembre, Via Martiri della libertà, Via Indipendenza, Vicolo del Podestà, Via Campana, i Buranelli, Piazza Rinaldi, San Parisio e la Pescheria dove sono poi stati premiati i vincitori. Questa la classifica finale maschile: 1° Redjep Redjepov; 2° Claudio Martini, 32enne anche lui di “Signore & signori”, 3° Jacopo Trevisson del “Good Devil Pub” di Varago. Tra le donne 1^ Emma Vento; 2^ Barbara Steffanoli del “Sunrise Caffè” di Feltre (BL) e 3^ è, infine, la sua collega Maila Malagò (entrambe hanno poi vinto anche il premio per le concorrenti provenienti da più lontano).

Una folla ha assistito alla gara tra le vie principali della città, ma a raccogliere i maggiori applausi sono stati lo storico organizzatore, l'arch.Giorgio Fantin, e il "cameriere più esperto", ovvero Giacomino Benvegnù con i suoi 80 anni di vita e i 63 nel mondo della ristorazione. Un piccolo giallo comunque ha tenuto sul fiato sospeso sia il pubblico che i concorrenti a fine gara. Prima al traguardo per le donne era stata infatti Ana Giulia Costa Alencar, 22enne brasiliana cameriera da "Signore & Signori". A causa però di una penalità, per aver rovesciato il vino durante il percorso, la ragazza è stata retrocessa e ha dunque persino dovuto abbandonare il podio finale. I primi tre classificati di entrambe le categorie hanno comunque poi ottenuto un premio in denaro e una magnum a testa. Al primo cameriere uomo una bottiglia di vetro serigrafato da Sandro Barbieri. Alla prima classificata, invece, una coppa di vetro (serigrafata sempre da Barbieri). Ai terzi classificati un orologio offerto dalla gioielleria De Wrachien. L'obiettivo, visto anche il ritorno della collaborazione con i sindacati, è stato quello di premiare i lavoratori della ristorazione, tenere viva una grande tradizione trevigiana e sostenere la ripartenza del settore nel giorno della Festa del lavoro e dei lavoratori.

Nel video gli interventi del sindaco Mario Conte e di Alberto Irone, segretario generale della FILCAMS CGIL.