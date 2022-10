Pulizie negli uffici postali: «Trenta lavoratrici in attesa di Tfr e liquidazione»

Una media di duemila euro a testa tra Tfr, ratei di tredicesima e quattordicesima, ferie e permessi in essere al momento della chiusura del rapporto di lavoro. È quanto avanzerebbero le trenta lavoratrici dell’appalto delle pulizie dei 200 uffici postali della provincia di Treviso dalla Società Nuova Idea S.r.l che ha gestito il servizio di pulimento e sanificazione degli uffici di Poste italiane fino allo scorso aprile, quando è subentrata, per scadenza del contratto, la friulana Euro&Promos. Una vicenda riportata sotto i riflettori in queste ore dalla Fisascat Cisl Belluno Treviso.

Il commento

«Negli anni passati - spiega il sindacalista Claudio Cavallin - si sono susseguiti numerosi ritardi nel pagamento degli stipendi e continue violazioni del Contratto collettivo di lavoro, con mancati versamenti ai fondi di previdenza e assistenza sanitaria e alla bilateralità del settore e mancato adeguamento dei livelli d’inquadramento. Ora le lavoratrici attendono da mesi il versamento del Tfr e delle spettanze liquidatorie in seguito alla chiusura del contratto di lavoro per il cambio d’appalto. La situazione è intollerabile - prosegue Cavallin - la Fisascat si è già attivata per il recupero dei crediti delle lavoratrici, sollecitando più volte, anche tramite i legali, il pagamento delle spettanze. Questo ennesimo ritardo, in un momento tra l’altro di grandi difficoltà economiche per le famiglie dovute anche ai rincari dei prezzi dell’energia e all’inflazione che morde, è intollerabile: non va dimenticato che molte di queste lavoratrici sono le uniche titolari di reddito all’interno del nucleo familiare. Attueremo tutte le misure idonee a tutelare il loro credito, anche tramite mobilitazione».