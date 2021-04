Azienda trevigiana dona alla Provincia 1.000 bombolette di spray sanificante

La ditta Roberlo Abrastuk Srl di Vazzola ha donato alla Provincia di Treviso 1002 bombolette di spray sanificante da destinare alla lotta alla pandemia. Le bombolette sono state prese in carico dalla Protezione Civile che provvederà a distribuirle alle Scuole Secondarie Superiori della Marca Trevigiana.

"Ringraziamo l’amministratore della ditta Matteo Ingolfo per l’omaggio delle bombolette di soluzione idroalcolica che abbiamo subito destinato alle nostre scuole – spiega Stefano Marcon, presidente della Provincia di Treviso – ogni piccolo contributo nella sanificazione degli ambienti è un piccolo passo verso l’eliminazione di questo virus che non permette più ai nostri ragazzi e ragazze di vivere la scuola e la socialità in piena serenità".