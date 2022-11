Cure palliative, la dottoressa Perin nuova direttrice del distretto Treviso Sud

La dottoressa Roberta Perin sarà la nuova direttrice della struttura complessa Cure palliative del distretto Treviso sud. Nata nel 1966 a Gorgo al Monticano, si è laureata nel 1994 in medicina e chirurgia e specializzata in scienze dell’alimentazione nel 1998 all’Università degli Studi di Padova.

La carriera

Ha frequentato un master di II livello in Cure palliative all’Università degli Studi dell’Insubria (VA) nel 2005, e un corso di perfezionamento in bioetica all’Università degli Studi di Padova. Dopo alcune esperienze in strutture private convenzionate a Mestre, in qualità di dirigente medico, dal febbraio 1999 al giugno 2007, la dottoressa Perin ha prestato servizio all’APSS Trento, in qualità di dirigente medico Cure palliative, dal giugno 2007 al 16 settembre 2012. Dal settembre 2012 ad oggi ha operato all’Ulss 1 Dolomiti, nell’Unità operativa semplice Cure palliative del Distretto di Feltre, di cui è divenuta responsabile nel maggio 2016, seguendo anche l’attività dell’hospice “Le Vette”. Nella sua carriera la dottoressa Roberta Perin si è dedicata esclusivamente alle Cure palliative, anche come docente, a corsi di formazione, formazioni sul campo e alla scuola di formazione per medici di medicina generale. Ha inoltre redatto pubblicazioni sul tema, per importanti congressi nazionali ed internazionali.

Il commento

«Alla dottoressa Perin rivolgo un caloroso benvenuto - conclude il direttore generale, Francesco Benazzi -. L’Unità operativa Cure palliative, diretta fino a poco fa dalla dottoressa Paola Paiusco, che ringrazio per l’impegno dedicato durante il suo valido servizio, vedrà un’implementazione dell’attività che andrà ad arricchire l’esperienza di questi anni, per fornire sempre più risposte al territorio, permettendo così alle famiglie di gestire al meglio il paziente a casa, tra gli affetti più cari».