Male incurabile, il sorriso di mamma Roberta si spegne a 61 anni

Dopo una vita dedicata al sociale e alla cura degli altri, RobertaTarticchio è mancata all'affetto dei suoi cari: dal 2021 stava lottando contro un tumore rivelatosi incurabile. Nella notte tra giovedì 19 e venerdì 20 gennaio il suo inconfondibile sorriso si è spento per sempre lasciando nel dolore il marito Renato Bazzo, tre figli e le sue due adorate nipotine. Roberta aveva 61 anni.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", la donna era originaria di Cortina d'Ampezzo, si era diplomata a Rovereto, ma da anni viveva nella Marca, a Codognè, dove in molti la ricordano oggi come una persona buona d'animo, sempre pronta ad aiutare e dare una mano. Al primo posto, Roberta, aveva messo i suoi cari ma la cura per i più bisognosi è sempre stata l'altra sua grande priorità. Per anni ha lavorato a La Nostra Famiglia come infermiera, aiutando moltissimi bimbi con disabilità. La montagna era invece la sua passione preferita, amava camminare e trascorrere il tempo libero tra le vette delle Dolomiti, presenti anche nella foto dell'epigrafe. L'ultimo saluto a Roberta sarà celebrato oggi pomeriggio, lunedì 23 gennaio, alle ore 15 nella chiesa arcipretale di Cimetta. A piangerla il marito Renato, i figli Sara, Alessandra e Paolo, le nipotine Giada e Vittoria, amici e parenti tutti. La famiglia ha chiesto non fiori ma opere di bene. Dopo la cerimonia la salma sarà cremata.