No vax, il medico Roberto Gava vince il ricorso in Cassazione

Niente radiazione dall'Ordine dei medici per il trevigiano Roberto Gava. Lo ha deciso nelle scorse ore la Corte di Cassazione annullando la sentenza della Commissione centrale per gli esercenti e le professioni sanitarie.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", l'annullamento è arrivato per un vizio di forma: la commissione doveva essere composta da cinque membri ma la decisione della radiazione era stata presa solo da quattro persone (tre giudici più il presidente). Il fascicolo sul dottor Gava sarà ora rimandato alla Commissione centrale che dovrà riesaminare l'intero caso. Il cardiologo, in servizio per anni nel distretto di Castelfranco Veneto, era stato radiato nel 2017 (ben prima dell'inizio della pandemia) perché contrario alle vaccinazioni pediatriche. Nel 2020 la sentenza era stata confermata ma ora la Cassazione ha di fatto annullato la sentenza lasciando la radiazione in sospeso. Gava e i suoi legali avevano presentato 16 motivazioni per ribaltare la sentenza della Commissione centrale, tra cui la libertà di pensiero e il fatto che il dottor Gava avesse solo diffuso informazioni di carattere sanitario senza però metterle in pratica. Ora l'intero caso dovrà essere riesaminato.