Morta la mamma dell'assessore Marcato: «Grazie per l’uomo che mi hai fatto diventare»

Addio a Rainelda Pavanetto, mamma dell’assessore regionale allo Sviluppo Economico della Regione, Roberto Marcato. A darne notizia, venerdì 5 gennaio, è stato lo stesso Marcato, attraverso un post pubblicato sul suo profilo Facebook. I due erano legatissimi.

L'addio

Marcato ha scritto sui social: "Bevi il caffè? Questa mattina non te l’ho sentito dire. Grazie per l’uomo che sono diventato, grazie per la forza che mi hai sempre dato, grazie per i miliardi di momenti straordinari che mi hai regalato. Ti voglio bene, mamma".

Le reazioni

Tantissimi i messaggi di cordoglio che stanno giungendo da quando si è sparsa la notizia. «La segreteria della Liga Veneta si stringe attorno all’assessore Marcato per la scomparsa della madre. Sentite condoglianze a Roberto e ai familiari», ha dichiarato con una nota il segretario della Liga Veneta Alberto Stefani in nome di tutto il direttivo. Dello stesso tenore il messaggio arrivato dalla forzista Elisa Venturini: «A nome mio personale e di tutto il gruppo Consiliare Regionale di Forza Italia esprimo la mia vicinanza e le più sentite condoglianze all'assessore Regionale Roberto Marcato per la perdita della mamma. Una preghiera per la signora Rainelda ed un forte abbraccio a Roberto».