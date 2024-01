Protezione civile di Gaiarine in lutto: morto il fondatore Roberto Pagliai

Gaiarine piange la scomparsa di Roberto Pagliai, 74 anni, fondatore della Protezione civile comunale, oggi gestita dal figlio Marcello. Toscano d'origine, Pagliai ha convissuto per quasi tutta la vita con il diabete. Nelle ultime settimane le sue condizioni di salute si sono complicate, portandolo al decesso.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", non appena la notizia della sua scomparsa ha iniziato a girare, il cordoglio a Gaiarine è stato vastissimo. Negli anni della giovinezza, vivendo ancora in Toscana, era rimasto segnato dall'alluvione del 1966 con l'Arno che aveva allagato anche la sua abitazione. Trasferitosi nella Marca, si era iscritto al club dei radioamatori dei Cavalieri dell'Etere di Conegliano. Nel 1986 la svolta: grazie all'aiuto di un imprenditore di Francenigo, Pagliai diede vita alla Protezione civile di Gaiarine, sempre in prima lunea per la comunità e per portare aiuti alle popolazioni in difficoltà. Dopo 29 anni alla guida della Protezione civile, qualche anno fa Roberto aveva lasciato il timone al figlio Marcello lasciando un ricordo indelebile in tantissimi abitanti di Gaiarine. Nel 2019 Pagliai aveva ricevuto il Premio Civilitas, promosso dall'associazione Dama Castellana di Conegliano in collaborazione con il comune. A piangerlo oggi la moglie Paolina, i figli Marcello con Agostina e Corrado, Barbara con Fabio, gli amici e la grande famiglia del volontariato. L'ultimo saluto sarà celebrato venerdì 26 gennaio, alle ore 15, nella chiesa arcipretale di San Tiziano, nella frazione di Francenigo.