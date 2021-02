Male incurabile, il titolare della concessionaria Autosport muore a 65 anni

Colle Umberto piange la scomparsa di Roberto Poletto, uno dei volti più noti del paese. Fatale un tumore che gli era stato diagnosticato nel 2018, pochi giorni dopo la morte di suo papà Urbano. Domenica 31 gennaio Poletto è mancato all'affetto dei suoi cari. Aveva 65 anni.

Come riportato da Qdpnews, in molti lo conoscevano a Colle Umberto come titolare, insieme al fratello Ezio, dell’autofficina e rivendita auto Autosport in via Verdi e come direttore sportivo della squadra di calcio SanMartinoColle. Negli ultimi mesi, in cui le sue condizioni di salute si erano aggravate, Roberto era riuscito anche a guarire dal Covid ma, una ricaduta improvvisa, avvenuta a fine gennaio gli è stata fatale. I motori erano la sua grande passione, ereditata da papà Urbano, camionista di professione. Negli Anni '80 l'apertura della storica officina di Via Verdi. Decine i messaggi di vicinanza e cordoglio arrivati alla famiglia. Roberto lascia la moglie Ornella, i figli Lara e Fabio, amici e colleghi. I funerali mercoledì 3 febbraio alle ore 15.30 nella chiesa parrocchiale di Colle Umberto.