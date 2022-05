Roberto muore a 68 anni, il giorno prima era tornato dall'Adunata di Rimini

Roberto Rizzelli è andato avanti lasciando nel dolore le tantissime persone che lo avevano conosciuto in vita. Aveva 68 anni e, domenica scorsa 8 maggio, era tornato da quattro giorni trascorsi con gli amici all'Adunata degli Alpini di Rimini.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", lunedì mattina il cuore di Roberto ha smesso di battere per sempre a causa di un malore fatale che lo ha colpito nel bagno di casa. Ogni tentativo di rianimarlo si è rivelato inutile. Il 68enne si era da poco sottoposto ad un intervento ospedaliero da cui sembrava essersi però ripreso senza complicazioni. Domenica aveva camminato per più di un'ora per assistere al lancio degli alpini paracadutisti, di cui aveva fatto parte durante il servizio militare. Durante l'Adunata aveva lamentato un dolore alla gamba, nulla però che potesse far presagire una simile tragedia. Dipendente in pensione della Comex di Silea, Roberto era originario di Preganziol ma, ormai da diversi anni, si era trasferito a Spresiano. Amava fare del bene e dedicarsi al volontariato. La pallavolo era una delle sue passioni più grandi. A piangerlo oggi la la moglie Antonia, le figlie Monica e Valentina, i generi Oscar e Marco, il nipote Federico e il fratello Valter uniti a parenti ed amici tutti. Il funerale sarà celebrato giovedì 12 maggio alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di Spresiano. Ai partecipanti i familiari non chiedono fiori ma eventuali offerte che saranno devolute alla scuola materna. Un ultimo bel gesto di solidarietà nel ricordo di Roberto.