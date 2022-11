Premio Gambrinus Mazzotti 2022, l'astronauta Roberto Vittori sbarca a Treviso

Il premio letterario "Gambrinus Mazzotti" torna a Treviso: la finale della 40esima edizione si svolgerà infatti sabato 12 novembre, alle 15.30, nella Sala Borsa della Camera di Commercio di Treviso e Belluno, a pochi metri da Palazzo Scotti, per lungo tempo sede dell’Ente provinciale del Turismo che Bepi Mazzotti, ispiratore del prestigioso concorso. Nel corso della cerimonia saranno premiati l’alpinista svizzera Silvia Metzeltin e la giornalista Linda Cottino autrici di “L’alpinismo è tutto un mondo. Conversazione a carte scoperte” (Club Alpino Italiano CAI - Centro operativo editoriale, 2022), vincitore nella sezione “Alpinismo: imprese, vicende storiche, biografie e guide”, il fisico e divulgatore Daniele Scaglione, vincitore per la sezione “Ecologia e paesaggio” con “Più idioti dei dinosauri” (Edizioni e/o, 2022), e lo scrittore e insegnante veronese Giannantonio Conati con “Arti e mestieri sull’Adige. Dalle Valli tirolesi all’Adriatico” (Cierre Edizioni, 2021), selezionato per la sezione “Artigianato di tradizione”. Sarà inoltre consegnato un riconoscimento speciale alla casa editrice Fandango di Roma per la ripubblicazione del romanzo “Una lepre dalla faccia di bambina” (1978) e del saggio “Questo pianeta” (1993) di Laura Conti, medico e ambientalista tra le più convinte, che ha espresso un orientamento prezioso ancora oggi a cent’anni dalla nascita.

La finale sarà anche l’occasione per consegnare il Premio Honoris Causa a Roberto Vittori, astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA) che ha all’attivo oltre 35 giorni nello spazio e che quest’anno festeggia i suoi 20 anni di missioni spaziali, al quale sarà consegnato il Premio Honoris Causa: lo spazio rappresenta infatti oggi la nuova frontiera dell’esplorazione, ma anche probabilmente un nuovo punto di riferimento per le fonti energetiche. Vittori sarà inoltre protagonista dell’incontro “Le nuove frontiere dell’esplorazione” venerdì 11 novembre alle 18.30 al Parco Gambrinus di San Polo di Piave: dialogherà con Giovanni Caprara, editorialista scientifico del Corriere della Sera, presidente dell’Unione Giornalisti Scientifici Italiani e storico della scienza e dello spazio. Nel corso della cerimonia la Consulta dei Lettori, composta da 40 personalità provenienti da vari ambiti della cultura del Triveneto, con votazione e spoglio in diretta assegnerà il Super Premio “La Voce dei Lettori” di 3mila euro ad uno dei tre vincitori delle altrettante sezioni di gara attraverso votazione e spoglio in diretta. L'ingresso alla cerimonia è libero e gratuito, è richiesta prenotazione. La cerimonia delle premiazioni potrà essere seguita in diretta sul sito www.premiomazzotti.it, Facebook e YouTube.