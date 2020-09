Rocca di Asolo, sabato l'inaugurazione: visite guidate gratis nel weekend

Sabato 26 e domenica 27 settembre 2020 si celebrano in Italia le Gep - Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days), la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa.

Visite guidate, aperture straordinarie, eventi, iniziative digitali saranno organizzate nei musei e nei luoghi della cultura statali, seguendo il tema “Imparare per la vita” ma sempre nel pieno rispetto delle norme di sicurezza anti-Covid-19. Per tale occasione la Città di Asolo, uno dei Borghi più belli d’Italia, e il Segretariato regionale del Mibact per il Veneto organizzano un programma di visite guidate gratuite per promuovere la riapertura della Rocca dopo i restauri appena terminati che hanno permesso ai visitatori di apprezzare le forme architettoniche del manufatto difensivo medievale e di godere dal suo camminamento del panorama che spazia dalla Pedemontana al Massiccio del Grappa, da Possagno fino alla laguna di Venezia. Le Gep sono un’iniziativa di respiro europeo che coinvolge istituti culturali pubblici e privati nella promozione del proprio patrimonio culturale con eventi speciali organizzati ad hoc che aprono le porte non solo dei luoghi già fruibili ma anche di spazi, musei, raccolte, palazzi, percorsi normalmente non accessibili e che vengono valorizzati grazie all’impegno delle amministrazioni territoriali e statali, del personale che ci lavora e delle realtà private ampiamente diffuse sul territorio.

In particolare per il 26 settembre è prevista la cerimonia di riapertura della Rocca presso il Teatro Duse di Asolo in mattinata, con inizio alle 11.30, per proseguire nei pomeriggi della stessa giornata e di domenica 27 settembre con alcune visite guidate gratuite offerte al pubblico. Nell’occasione della cerimonia di inaugurazione verrà presentato il prossimo progetto di accordo tra Mibact e città di Asolo per la valorizzazione della Rocca. Si tratta di un progetto pilota che grazie alle sinergie tra le istituzioni coinvolte prevede ulteriori azioni di valorizzazione del sito, tra cui l’erogazione di contributi economici per la prosecuzione dei restauri e attività di promozione e marketing nazionale e internazionale attraverso i canali del Mibact, elevando in questo modo la Rocca al ruolo di monumento simbolo non solo di Asolo ma del territorio e proiettandola nel novero dei luoghi del Veneto internazionalmente riconosciuti. Come sottolinea il Ministero per i Beni e le Attività culturali, il progetto di accordo per la valorizzazione della Rocca andrà ad integrare i contenuti per la candidatura di Asolo quale Patrimonio Mondiale Unesco.

VISITE GUIDATE

ll 26 settembre alle 15 e 16 iscrizioni obbligatorie Museo civico Asolo tel. 0423 952313

Il 27 settembre visita naturalistica alle 9, iscrizioni obbligatorie Ufficio Turistico Asolo tel. 0423529046. Visita in Rocca alle ore 11, 15, 16 iscrizioni obbligatorie Museo civico Asolo tel. 0423 952313.

Visita alla città ore 17 iscrizioni obbligatorie Ufficio Turistico Asolo tel. 0423 529046