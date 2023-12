Roces: acquisita all'asta l'azienda leader nella produzione di pattini

VeNeSport salva e rilancia, attraverso un’operazione di re-startup, Roces s.r.l, storico marchio di Montebelluna conosciuto in tutto il mondo per la produzione di pattini in linea, quad, da ghiaccio, scarpone Idea e fun sports, prodotti per la sicurezza e la protezione nel pattinaggio.

Attraverso un’offerta all’asta che prevedeva l’acquisizione del ramo d’azienda e della parte immobiliare, il cluster del gruppo di VeNetWork, acquisisce l’azienda veneta e consolida la propria presenza nello sportsystem. L’azienda di Montebelluna, nata nel 1952 da un’intuizione di Ottorino e Lina Cavasin, si afferma rapidamente sul mercato per la produzione di calzature da trekking. Grazie alla propria solida esperienza manifatturiera nel 1978 lancia il primo pattino da ghiaccio iniettato; da quel momento incomincia una crescita importante che porta il brand a diventare un player rilevante nel settore industriale dei pattini. La produzione in Italia dei conosciutissimi Rollerblade è dovuta proprio a Roces che, a partire dal 1981, con un forte investimento in ricerca e sviluppo, realizzò i primi pattini a rotelle in linea. Negli anni a seguire l’azienda incominciò a produrre anche prodotti di sicurezza per la mobilità urbana, diventando uno dei marchi più conosciuti d settore sportivo con una elevata tecnicità. Negli ultimi anni causa la contrazione del mercato, l’aumento dei costi delle materie prime e la crisi post pandemia, l’impresa è entrata in forte sofferenza. Oggi, grazie a questa acquisizione da 3 milioni e 313mila euro, Roces ha l’opportunità di rilanciarsi mantenendo inalterata tutta la forza lavoro e la storica sede produttiva. In linea con la strategia del gruppo VeNetWork guidato da Alberto Baban, l’attuale management continuerà a supportare il rilancio dell’azienda puntando sulla valorizzazione delle competenze e sulla forte innovazione. Raffaele Prandina, imprenditore con oltre 20 anni di esperienza nel settore dei pattini e del footwear outdoor, sarà l’Amministratore Delegato, affiancato da Flavio Alberti in qualità di presidente di VeNeSport e dai tanti imprenditori del territorio che fanno parte della rete.

I commenti

«L'acquisizione di Roces rappresenta per noi una grande opportunità per rilanciare un marchio che ha fatto la storia nel settore non solo dei pattini ma dello sportsystem in generale - commenta Flavio Alberti, presidente di VeNeSport -. Il nostro obiettivo è quello di rafforzarci come cluster di riferimento nell’ambito del comparto degli Hard goods e Sport Footwear aggregando le eccellenze del distretto di Montebelluna e Asolo, caratterizzato da un alta qualità artigianale e da un know how di competenze manifatturiere distintive e difficilmente riproducibili».

«Questa acquisizione - conclude Gianni Nardelotto, direttore Generale di VeNetWork - non solo consentirà a Roces di mantenere intatta la sua gloriosa storia industriale ma permetterà al nostro cluster VeNeSport di consolidarsi negli hard goods in un momento cruciale con le prossime Olimpiadi Milano-Cortina 2026, sfruttando le sinergie tra le nostre partecipate. Il mercato mondiale nel settore outdoor è in forte espansione e il Triveneto giocherà un ruolo importante, forte del suo know-how tecnologico abbinato ad un’alta qualità artigianale».