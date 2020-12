A Natale arrivano le letture assistite e gli amici a quattro zampe per i bimbi

L’associazione trevigiana Rocking Motion dedica il Natale 2020 ad un progetto fatto di tenerezza ed empatia: "Con-Fido". Una delle parole che balza alla mente nel 2020 è distanza, che per molti, i più fragili, ha significato un ulteriore ostacolo e divario al raggiungimento e mantenimento di fondamentali obiettivi di benessere psico-fisico. Per questo motivo Rocking ha scelto di unire le forze per un regalo unico per i bambini; un’avventura che coinvolge una virtuosa rete di partner: Comune di Treviso, Biblioteca dei Ragazzi BRaT di Treviso, educatori professionisti, e una squadra di reading dog.

"Con-Fido" è un progetto innovativo a livello nazionale, che avvicina alla lettura bimbi tra i 6 e gli 11 con difficoltà di apprendimento, recuperando la dimensione relazionale, strumento fondamentale per motivare e sostenere i bambini, nel rafforzamento della lettura a voce alta. Dal 2021 inizieranno infatti alla BRaT le sedute di lettura assistita con educatori professionisti in presenza dei reading dog e dei loro conduttori, figure formate in ambito di interventi assistiti con gli animali (I.A.A.- comunemente definito PET THERAPY). Perché leggere le fiabe ai cani?

L’animale è un mezzo privilegiato per persone che hanno disagi fisici, psichici e/o in svantaggio socioaffettivo. Il cane aiuta a recuperare una comunicazione sincera, semplice e profonda, basata sulla spontaneità e sul gioco, stimola a riprendere fiducia in sé stessi. Non giudica e non critica, non si relaziona a noi usando le categorie sociali e valoriali conosciute, ma fidandosi di ciò che sente di noi. Per tutto il periodo natalizio chiunque potrà contribuire donando, tempo e possibilità di crescita ai bambini. Per far arrivare lontano il messaggio di Con-Fido, Rocking Motion ha chiesto alla illustratrice Chiara Tronchin di rappresentare il progetto tramite quattro splendide immagini, diventate poi biglietti d’auguri, che accompagneranno il Natale di ognuno (per donazioni: www.rockingmotion.org).

Numerose sono le aziende che hanno deciso di sostenere Con-Fido, mettendo cuore e generosità davanti a tutto, anche in un momento così difficile. Tra queste: Forno d’Asolo Spa - Sponsor principale Con-Fido 2021, e poi ancora Live Better Srl SB, ONE Srl, Food Racers Srl, Bevande Futuriste Srl, Valeo Srl – Eurorest Hotel, Studio Alvisi & C., Burly’s Catering. Preziosa è poi la partecipazione dei punti vendita e locali che hanno creduto nel progetto esponendo i biglietti per dare ad ognuno la possibilità di fare un dono speciale: Giardino Bistrot, Kami Treviso, PappaMia!, Petit Bateau, Inchiosteria, De Couture, Ivy Flower Design, Klinik, Farmacia Patelli, Frida Lab San Donà, Binario 5 Mogliano, Farmacia San Giorgio Maser.