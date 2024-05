Male incurabile, addio a Romeo Zanatta: aveva fondato le Officine Meccaniche

L'onestà fu il suo ideale, il lavoro la sua vita, la famiglia il suo affetto. Sono queste le parole che aprono il necrologio di Romeo Zanatta, noto imprenditore di Volpago del Montello, venuto a mancare a 86 anni a causa dell'aggravarsi di una malattia incurabile scoperta in tempi recenti.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", Zanatta era nato l'11 marzo del 1938 in località Belvedere, venendo registrato all'anagrafe come Rosalio Romeo Zanatta in memoria dello zio morto durante la Grande Guerra. Da sempre appassionato di meccanica, nel 1972 aveva fondato con l'aiuto della moglie Angela le Officine Meccaniche Zanatta Romeo, azienda specializzata nella produzione di ingranaggi e cremagliere per cancelli privati e a uso industriale. Nel 2015, Zanatta aveva ricevuto il premio fedeltà al lavoro e progresso economico dalla Camera di Commercio di Treviso, per i suoi 59 anni di carriera. Oltre alla moglie Angela e ai figli Fabio e Simone, lascia i nipoti Edoardo, Jacopo, Tommaso, Ludovica e Vittorio. I funerali si terranno mercoledì 8 maggio alle 15.30 nella chiesa di Volpago, con partenza del feretro dall'ospedale di Montebelluna. Il rosario sarà recitato nella stessa chiesa domani alle 20.