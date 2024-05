Ama Crai Est e BigRock insieme per un nuovo progetto formativo

È stato presentato mercoledì 22 maggio, nella sede di BigRock di Cà Tron un nuovo progetto formativo promosso dall’Institute of Magic Technologies, eccellenza italiana nel campo della didattica a contenuto tecnologico, con la sponsorship di Ama Crai Est, la Società cooperativa della grande distribuzione con soci e punti vendita in Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana e Marche.

L'invito, rivolto a tutti gli studenti, è di realizzare una propria declinazione della nota campagna di comunicazione Crai dal claim “Spesa Fantastica”, una spesa che racconta la tradizione, la qualità, l’attenzione alla sostenibilità che l’insegna incarna da 50 anni, esprimendo benessere e felicità. Per i corsisti si tratta dell’opportunità di cimentarsi con il concept creativo di un marchio rinomato con l’obiettivo di realizzare un inedito contenuto adatto alla pubblicazione sui social network. I partecipanti avranno tempo fino al prossimo 15 giugno per presentare gli elaborati a una giuria interna a BigRock, che valuterà le opere selezionando il lavoro che meglio avrà interpretato i valori e il messaggio della campagna. Al più meritevole sarà assegnata una gift card Crai, mentre tutti gli studenti coinvolti nel progetto potranno usufruire dello sconto del 10% sulla propria spesa presso i punti vendita Crai Meolo e Crai Monastier.

I commenti

«Con questo project work intendiamo creare un dialogo con dei giovani e promettenti artisti dando loro la possibilità di esprimere il proprio punto di vista e la propria visione. Abbiamo condiviso con gli studenti di BigRock chi è Crai, quali sono i nostri valori e il significato della nostra campagna. La sfida ora è quella di proporre un’inedita e pertinente interpretazione di ‘Spesa Fantastica’ che possa vivere sulle piattaforme social, il mezzo nativo di queste nuove generazioni» commenta Martina Perin, Responsabile Comunicazione e Marketing di Ama Crai Est.

«BigRock da oltre 20 anni è in prima linea nella formazione per l’entertainment. Sviluppare questo progetto con Ama Crai Est come sponsor è l’occasione per mettere a frutto questa preparazione in un caso reale. Gli studenti hanno avuto l’opportunità di conoscere un’azienda solida e rinomata e nelle settimane a venire potranno allenare la propria immaginazione per creare una loro opera originale che rispecchi il tema assegnato» conclude Marco Savini, ceo di BigRock.