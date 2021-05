Il centro sportivo di H Farm campus apre le porte al pubblico

E' possibile accedere alle strutture sportive del Campus e prenotare i campi da tennis, padel, beach volley, utilizzare lo skate park, un bmx pump track e molto altro, per praticare il proprio sport preferito immersi nel verde

A partire da questo fine settimana, tutte le strutture sportive di H-FARM Campus saranno finalmente accessibili al pubblico. Parliamo di un palazzetto coperto regolamentato CONI con ampi spalti per il pubblico, spogliatoi, infermeria, palestra attrezzata Technogym gestita dal team ShowClub e campi scoperti dedicati a tennis, padel, calcio, rugby, beach volley, baseball oltre a uno skate park e bmx pump track e molto altro. Tutto immerso in un Campus che si estende per oltre 50 ettari all’interno della tenuta di Ca’ Tron, a Roncade, 30 dei quali destinati a parco verde accessibile a tutti. Uno spazio unico dedicato agli studenti delle scuole, ai farmers, ai ragazzi e a tutti quanti vogliano praticare attività sportiva nei nuovi spazi recentemente inaugurati.

CLICCA QUI PER PRENOTARE

Di seguito tutte le strutture del Campus:

· tennis e padel court: un campo da tennis, su terreno sintetico, e 2 campi da padel, lo sport del momento. Tutte le strutture sono regolari e perfettamente illuminate;

· campi polivalenti: calcetto, basket o pallavolo. I due campi polivalenti sono perfetti per trascorrere qualche ora con il proprio gruppo di amici per giocare insieme una partita;

· campo da beach volley: due attivi per tutta la primavera e l’estate, ideali per godersi le belle giornate di sole giocando in compagnia;

· ShowClub, Health Training Center: per mettersi in forma, migliorare la postura, le proprie prestazioni fisiche grazie al supporto di una squadra di professionista di Show Club. Lo spazio interno di 112 mq ed è arredato con macchinari e attrezzature Techogym di ultima generazione. Si affaccia su un plateatico con giardino perfetto per l’allenamento all’aria aperta. Sono disponibili allenamenti personalizzati con una squadra di personal trainer e attività di gruppo;

· skate park e bmx pump track: realizzati insieme alla FCI - Federazione Ciclistica Italiana e al costruttore Hurricane Park, lo Skate Park & BMX PUMP TRACK del Campus sono una struttura moderna e sperimentale, una pista di livello internazionale che è ufficialmente Park Olimpico per gli allenamenti della Nazionale Italiana;

· campi da calcio in erba naturale: 3 campi da calcio in erba naturale per tornei e partire di calcetto, calciotto o, semplicemente, calcio.

Sul sito di H-FARM, nella sezione Ecosystem, Sport, sarà possibile consultare gli orari di apertura delle varie strutture, modalità di prenotazione e di tesseramento necessarie per accedere ai campi da calcio, allo skate park e bmx pump track.