Fondazione Città di Roncade al Comune: rinnovo della convenzione per la Cittadella della comunità e della cura

Per cogliere la sfida della longevità e affrontare con soluzioni nuove i temi della fragilità, dell’invecchiamento e della non autosufficienza, la Fondazione Città di Roncade ha presentato all’Amministrazione e alle forze politiche un progetto per la realizzazione di una cittadella dei servizi socio-sanitari. La proposta sarà presentata nella seduta del Consiglio comunale del 23 aprile prossimo.

«Dalla sua costituzione nel 2006, la Fondazione ha permesso di finanziare e costruire il secondo stralcio della Residenza per anziani, eseguito la manutenzione straordinaria del primo stralcio e varie migliorie, conferito al Comune oltre 2.500.000,00 euro e da ultimo ha creato nuovi servizi dedicati alle persone anziane fragili», spiega la presidente Simonetta Rubinato. «Di fronte alla sfida posta da una crescente fascia di popolazione che invecchia e dall’aumento degli anziani con patologie croniche o che vivono soli, oggi è necessario condividere con l’Amministrazione comunale un progetto strategico per realizzare una Cittadella della comunità e della cura, che comprenda accanto all’attuale Rsa una nuova struttura che consenta di potenziare l’offerta dei servizi domiciliari e delle cure primarie, ma anche ampliare i servizi socio-sanitari sul territorio d’intesa con l’Ulss2, anche sfruttando le potenzialità della telemedicina. Su questo, insieme al Sindaco di Roncade Pieranna Zottarelli, è già in corso un’interlocuzione istituzionale con i referenti dell’Ulss 2».

Su incarico di Fondazione il prof. Andrea Garlatti, del Dipartimento di scienze economiche e statistiche dell’Università di Udine, ha elaborato quindi uno studio per definire un apposito programma di consolidamento e sviluppo, che dimostra come - per garantire la sostenibilità economico-finanziaria di questo rilevante investimento, di grande valore sociale per la comunità roncadese - è necessario il rinnovo della Convenzione in essere tra Comune e Fondazione, a cui è affidata la struttura della Residenza per anziani di via Selvatico, che attualmente scade nel 2031.

Di qui la richiesta avanzata da Fondazione al Comune per il rinnovo della Convenzione con due obiettivi precisi. Il primo è quello di assumere da parte di Fondazione una gestione più attiva del servizio della Casa di riposo, dotandosi di figure professionali interne per i ruoli chiave di indirizzo e presidio della qualità, in vista della scadenza il prossimo anno della concessione all’attuale gestore. Il secondo: quello di realizzare sull’area adiacente alla Rsa una nuova Struttura innovativa e sostenibile, di cui Fondazione ha già acquisito uno studio di pre-fattibilità, per poter ospitare i nuovi servizi, nonché spazi adeguati ad accogliere un centro diurno per anziani, una residenza innovativa per malati di Alzheimer, dei minialloggi per anziani ancora autosufficienti che possano qui trovare oltre ai servizi di cui hanno bisogno anche occasioni di socializzazione.

«La Fondazione si è dimostrata in questi anni un partner complementare del Comune nel settore del welfare locale, anche grazie ai 37 Partecipanti volontari che nel 2023 hanno prestato 5.572 ore della propria attività per scopi sociali -conclude Rubinato -. Per questo costituisce un patrimonio della Comunità roncadese in grado di disegnare e mettere in campo insieme al Comune nuove politiche attive di cura delle persone e di contrasto alla solitudine e alle fragilità».