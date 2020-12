Covid a Roncade: 40 mila euro di contributi alle realtà del terzo settore e alla scuola

Quasi 40 mila euro tra fondi a favore delle associazioni del terzo settore e contributi per la scuola. Nell'ultima seduta dell'anno la Giunta del sindaco Pieranna Zottarelli ha approvato lo stanziamento con il quale verranno erogati 30mila euro di contributi alle realtà del terzo settore tra cui associazioni, ma anche parrocchie, per riconoscere l'impegno nel mantenere, soprattutto verso bambini e ragazzi, tutte le forme aggregative possibili e in condizioni di sicurezza. Altri 10mila euro sono stati destinati all'istituto comprensivo di Roncade come contributo aggiuntivo all'acquisto di materiali per il contrasto alla diffusione del virus.

«Nel corso di questa emergenza sanitaria le associazioni del nostro territorio hanno svolto una funzione importante di supporto e aiuto alla nostra popolazione – dichiara il sindaco di Roncade Pieranna Zottarelli – forse non ci fermiamo spesso a riflettere ma per le persone con disabilità e per le loro famiglie rispettare le misure di contrasto al virus è stato motivo di sofferenza e spesso di grossa difficoltà. Le realtà del terzo settore conoscono bene queste difficoltà: con i mezzi che avevano a disposizione hanno provato ad affrontarle, offrendo una risposta quanto più adeguata possibile. Un impegno – sottolineano il sindaco e l'assessore al sociale Sergio Leonardi - che l'Amministrazione ha voluto sostenere stanziando a bilancio dei contributi che oggi abbiamo potuto assegnare. Non va dimenticato che il 2020 è stato un anno molto complicato anche per queste realtà costrette a ripensare anche alle modalità di erogazione dei propri servizi e a coprire esigenze derivanti da nuove fragilità».

«Come ulteriore segno di attenzione ai nostri giovanissimi concittadini, abbiamo anche anticipato, con erogazione nelle prime settimane di gennaio il contributo previsto per il 2021. Si tratta di 113mila euro riservati alle scuole dell'infanzia paritarie che potranno così programmare con più fiducia e serenità le attività per l'anno nuovo», chiude il sindaco.