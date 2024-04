Roncade potenzia il servizio estivo serale dei controlli stradali di polizia locale

Per il Comune di Roncade la sicurezza urbana è da sempre un bene fondamentale da preservare e tutelare per il benessere dell’intera comunità. In linea con questo principio l’Amministrazione comunale ha quindi deciso di riproporre anche per l’anno 2024 l'intensificazione dei controlli stradali da parte della Polizia Locale, per un servizio di controllo su tutto il territorio comunale rimasto costante fin dal 2013 ricevendo un generale riscontro positivo e soddisfacendo le aspettative dei cittadini.

Per il 2024, su proposta del Comandante del Corpo Intercomunale di Polizia Locale, è stato dunque approvato un programma di potenziamento dei controlli stradali con un'attenzione particolare agli orari serali e notturni durante i fine settimana estivi. Nel dettaglio, grazie alla presenza di una pattuglia composta da tre agenti, saranno istituiti servizi con orario 19-01 nei fine settimana (principalmente i giorni di venerdì e sabato) durante il periodo estivo di chiusura delle scuole nei mesi di giugno, luglio ed agosto. In relazione al contrasto, prevenzione e repressione dei fenomeni predatori, invece, nel periodo autunno/inverno (nei mesi di novembre e dicembre) verrà estesa la fascia oraria del servizio di vigilanza dalle ore 14 alle ore 20 (anziché dalle 13 alle 19) grazie alla presenza di due pattuglie per complessivi quattro agenti. Le risorse finanziarie necessarie a coprire entrambi i servizi, ovvero 4mila euro, provengono in parte dai proventi derivanti dall'attività di accertamento delle violazioni al Codice della Strada.

Il progetto, di fatto, si propone di ampliare e migliorare la percezione di sicurezza della cittadinanza, aumentando la presenza della Polizia Locale durante periodi e fasce orarie critiche, soprattutto in estate, quando si registra un aumento delle richieste di intervento a causa dei flussi turistici che influenzano la circolazione stradale. In particolare, saranno istituiti servizi specifici per prevenire e reprimere la guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, così come per controllare i veicoli sprovvisti di copertura assicurativa o non sottoposti alla revisione periodica. Per garantire un'efficace azione di contrasto e repressione saranno impiegati strumenti quali un etilometro ed un nuovo narcotest di recente acquisto, oltre alle telecamere di videosorveglianza.

«La sicurezza dei cittadini è una priorità assoluta per l'Amministrazione comunale di Roncade – sottolinea la sindaca Pieranna Zottarelli – Con questi nuovi controlli stradali confermiamo il nostro impegno nel fornire risposte concrete alle esigenze di sicurezza della collettività, lavorando in collaborazione con le altre forze di polizia presenti sul territorio per assicurare una maggior tranquillità a tutta la nostra comunità».

«Questo potenziamento dei servizi di controllo stradale è un passo significativo verso la creazione di un ambiente più sicuro e protetto per i nostri cittadini – spiega l’assessore comunale Daniele Biasetto - Tali interventi dimostrano il nostro continuo e tangibile impegno nel garantire il contrasto all’illegalità e la sicurezza sia urbana che stradale. Come Amministrazione comunale continueremo comunque a vigilare attentamente sul territorio e ad adottare tutte le necessarie misure preventive volte a promuovere una convivenza civile e pacifica».