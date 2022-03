A Roncade, grazie all'Ulss 2, nasce un nuovo corso di gruppo per smettere di fumare

Sono aperte le iscrizioni al trattamento di gruppo per fumatori che desiderano liberarsi dalla dipendenza da nicotina, che si terrà a Roncade con inizio il 4 maggio. Il percorso è gratuito e si articola in nove incontri, dalle 20.00 alle 22.00, condotti da uno psicologo e un educatore coadiuvati, in alcune serate, da un medico e da altre figure sanitarie.

Il trattamento si svolgerà in presenza, nel rispetto delle normative Covid, nella “Sala Tintoretto” Centro Civico di Roncade (parcheggio e ingresso da Piazza Donatori del Sangue). Per l’iscrizione, compilare il modulo cliccando sul link oppure telefonare al “SerD-alcologia e tabagismo” di Treviso, al numero 0422 323720, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.00. Le iscrizioni sono a numero chiuso e avranno come termine ultimo venerdì 29 aprile 2022.

Negli anni è stata ampiamente dimostrata l’efficacia dei trattamenti di gruppo per smettere di fumare, grazie al confronto tra i partecipanti e alla condivisione di strategie utili al raggiungimento dell’astensione da tabacco e più in generale al miglioramento dello stile di vita. Smettere di fumare rappresenta un importante obiettivo di salute, tanto più in epoca di pandemia, poiché i fumatori sono più a rischio di contrarre le complicazioni da Covid-19.