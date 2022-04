Roncade, aperte le iscrizioni corso per operatori socio sanitari

Sono aperte le iscrizioni al corso per operatore socio sanitario che la cooperativa Promozione Lavoro terrà presso la Residenza per anziani di Roncade. Il programma prevede 1000 ore complessive, di cui 480 di teoria (205 online e 275 in presenza) e 520 ore di tirocinio per acquisire la qualifica professionale, valida in tutta Italia e riconosciuta in Europa. Il titolo conseguito permette di lavorare presso le strutture sanitarie e socio-assistenziali pubbliche e private.

Il costo per la partecipazione al corso è di 1.800 euro, con la possibilità di dilazionare l’importo e di rimborso da parte della Regione per disoccupati e inoccupati tramite l’assegnazione di un voucher formativo fino a 1.500 euro.

Per partecipare si deve essere in possesso di licenza media, maggiore età e idoneità fisica. La data di selezione per essere ammessi al corso è fissata per il 18 maggio; le lezioni prenderanno il via entro il 30 giugno per durare da 12 a 14 mesi.

Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi alla Residenza per Anziani Città di Roncade. Per informazioni e iscrizioni: tel.: 0422.707445 mail.: formazione@promo-lavoro.it www.promo-lavoro.it.