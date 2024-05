Roncade mette in sicurezza tre ex discariche: «Qui un parco fotovoltaico»

L'avvio dei lavori per la messa in sicurezza delle tre ex discariche su strada Claudia Augusta a Roncade è stato presentato ufficialmente questa mattina, mercoledì 15 maggio. Un intervento di bonifica ambientale fondamentale per la salute dei residenti in un’area complessiva di 60mila metri quadrati per un importo totale di 4,7 milioni di euro, reso possibile grazie alla sinergia fra Comune, Regione del Veneto, Contarina spa e Consorzio Priula.

La realizzazione di una nuova copertura servirà a isolare i rifiuti dall’ambiente esterno, minimizzare le infiltrazioni d’acqua e contenere l’erosione, con la previsione di fine lavori a marzo 2025. L'intervento renderà possibile anche la progettazione di sviluppi futuri per l’area fra i quali l‘installazione di un parco fotovoltaico per la creazione di una Comunità Energetica Rinnovabile. Nell'area lungo strada Claudia Augusta, attiva negli anni Ottanta, sono stati raccolti in modo indifferenziato rifiuti di vario tipo: umido, carta, plastica, metalli. In quegli anni, infatti, non esisteva la raccolta differenziata e la maggior parte dei rifiuti venivano portati in discarica. Le ex discariche di Roncade, profonde tra i 5 e gli 8 metri, nel corso degli anni sono state oggetto di numerosi monitoraggi che hanno evidenziato la necessità di nuovi lavori per garantire la loro definitiva messa in sicurezza.

I lavori

L'intervento presentato oggi prevede la sistemazione del capping per garantire l’isolamento dei rifiuti dall'ambiente esterno, la minimizzazione delle infiltrazioni d'acqua, il contenimento dei fenomeni di erosione e la resistenza agli assestamenti e abbassamenti dei terreni. Prevista la sagomatura e la sistemazione della copertura in modo da renderla ben inclinata verso l’esterno fino all'anello perimetrale. L’intervento prevede in particolare:

il taglio della vegetazione presente e la pulizia dell’area

la sagomatura, compattazione e regolarizzazione della parte sommitale della copertura attuale per eliminare dossi e concavità e per aumentare le pendenze;

la realizzazione del capping definitivo con uno spessore di 2 metri, composto da vari strati di diversi materiali;

realizzazione della rete di raccolta e gestione delle acque meteoriche ruscellanti superficiali;

semina di essenze erbacee sulla superficie risistemata;

messa in opera di nuovi pozzi di controllo;

sistemazione della recinzione e dei cancelli di accesso.

I commenti

La sindaca di Roncade, Pieranna Zottarelli, spiega: «Siamo riusciti a ottenere un maxi finanziamento di oltre 3,6 milioni di euro messo a disposizione dalla Regione Veneto che ci permetterà di ripristinare un’importante area del nostro territorio rendendola sicura per l’ambiente e le persone. Le discariche sono un’eredità ingombrante del nostro passato: quarant’anni fa tutti i rifiuti prodotti venivano portati in discarica, senza nessuna cernita o attività di riciclo. In queste tre ex discariche sono stati conferiti rifiuti da numerosi Comuni della zona. Oggi, per fortuna, la sensibilità ambientale è cresciuta e ci ha portato a raggiungere risultati altissimi di raccolta differenziata, a Roncade ha già raggiunto il 91% e contiamo possa ulteriormente migliorare».

L'assessore regionale all'Ambiente, Gianpaolo Bottacin, aggiunge: «Il sito di Roncade rappresenta un grande investimento da parte della Regione. Su questo fronte stiamo investendo decine di milioni di euro, cercando di risolvere le problematiche delle eredità del passato. Siti "orfani" e siti comunali inquinati che necessitano di interventi di messa in sicurezza rappresentano un grande onere per la collettività».

Il presidente del Consiglio di Bacino Priula, Giuliano Pavanetto, continua: «Oltre a questo intervento, il Consiglio di Bacino sta coordinando ulteriori interventi in vari Comuni: si tratta di ex discariche – come queste – o siti inquinati dove in passato sono stati conferiti rifiuti in modo indifferenziato. Grazie all’interesse e all’attenzione delle rispettive Amministrazioni e all’importante contributo della Regione (sono 5 aree ambientalmente compromesse per un finanziamento regionale complessivo di oltre 12milioni di euro) sono finalmente iniziati i lavori per la bonifica di queste aree con l’obiettivo di restituirle alla comunità. Aggiunge Pavanetto “Il Consiglio di Bacino Priula, ente che rappresenta 49 comune della Provincia di Treviso, unitamente al suo braccio operativo Contarina, fin dalla sua costituzione si è impegnato sul fronte del risanamento ambientale di discariche e di siti inquinati arrivando a gestire negli anni oltre 10 siti».