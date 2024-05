Roncade, 208mila euro dalla Regione per sostenere il distretto del commercio

Dall’iniziativa di 3 imprese di Roncade, con il sostegno dell'amministrazione comunale, arrivano quasi 208mila euro di contributo regionale destinati alla rigenerazione urbana e alla ripresa economica del territorio.

Il Distretto urbano del commercio roncadese ha partecipato lo scorso dicembre al bando PR FESR 2021-2027 Azione 1.3.7 Sostegno alla competitività del sistema commerciale e valorizzazione dei distretti del commercio. Il bando prevedeva, oltre ad una serie di investimenti da parte di ogni singola azienda, un “lavoro di squadra” tra le imprese locali partecipanti finalizzato anche alla promozione e animazione dell’intero territorio distrettuale di Roncade. L’aggregazione delle imprese è stata seguita da Istituto Commercio Servizi, che poi si è occupata anche del supporto nella presentazione della domanda alla Regione e che si occuperà ora di assistere le imprese nella corretta gestione degli investimenti secondo quanto previsto dal bando. La pubblicazione dell’esito del bando, avvenuta nei giorni scorsi, ha premiato la proposta progettuale “Città e Commercio: la città di Roncade tra futuro e tradizione”, risultata infatti ammessa e finanziata con € 207.882,40 di contributo, a fronte di un investimento complessivo ammesso di € 319.269,40, di cui € 67.470,90 destinati a interventi mirati di animazione e promozione dell’intero territorio comunale.

Queste le 3 imprese aggregate che hanno dato vita al progetto intitolato “Città e Commercio: la città di Roncade tra futuro e tradizione”: Il Caseificio di Roncade di Bettiol, Eredi Tonet Rist. All’Orso Sas e Bar Gelateria Calipso di Biancade. Il progetto ha, tra gli altri, il merito di valorizzare le eccellenze locali e prevede una serie di iniziative volte a migliorare l'attrattività del distretto commerciale, la collaborazione tra imprese che operano nei diversi settori merceologici e l'offerta turistica locale. Si è rivelata lungimirante e vincente per il territorio l’iniziativa del Comune di Roncade che ha portato la Regione del Veneto a riconoscere il “Distretto urbano del commercio roncadese” ufficialmente il 13 settembre 2022, requisito necessario per la partecipazione al bando a supporto di progetti finalizzati alla rigenerazione urbana e alla ripresa economica da sostenere sempre attivamente in tutti i suoi comparti ed in particolare nel commercio, prezioso presidio sul territorio di attività a stretto contatto con la popolazione residente.