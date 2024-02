Roncade, 24mila euro a sostegno di oltre 30 associazioni di volontariato

Roncade continua a sostenere e incentivare le tante associazioni di volontariato presenti nel territorio comunale, con particolare attenzione alle realtà associative che operano con finalità di inclusione sociale e solidarietà.

Tra la 31 associazioni del territorio che hanno benificiato di ben 24mila euro di fondi comunali, spiccano i Gruppi Alpini di Roncade e Biancade, l’Associazione Nazionale Carabinieri - Sezione di Roncade e Casale sul Sile, la Protezione Civile di Roncade, la Onlus San Vincenzo De Paoli e il Circolo Federico Ozanam che ha ottenuto 6mila euro a supporto dell'intensa attività di gestione del Banco Alimentare di Roncade che aiuta una settantina di famiglie locali in situazione di particolare disagio economico. Di particolare importanza anche il sostegno di 3mila euro assegnato all'associazione Ceriape di Roncade che, grazie alla convenzione stipulata da anni con il comune, supporta attività e servizi come il trasporto gratuito di persone anziane e disabili, la gestione di attività culturali, artistiche e ricreative, l’organizzazione di attività formative e vari altri momenti di aggregazione.

Il commento

«Sono davvero orgogliosa del lavoro svolto dalle associazioni di volontariato del nostro territorio e del sostegno che il Comune di Roncade continua a garantire. Il loro impegno, infatti, è una testimonianza tangibile della solidarietà e della coesione che caratterizzano la nostra comunità - sottolinea il sindaco di Roncade, Pieranna Zottarelli -. In particolare, per quanto riguarda il Ceriape, abbiamo voluto sostenere sia le attività svolte dalla stessa a favore della terza età e dei bisognosi del territorio che il rimborso del costo delle polizze assicurative stipulate, mentre per il Circolo Federico Ozanam abbiamo incrementato il contributo viste le segnalate maggiori esigenze e per permettere una maggior disponibilità di generi alimentari in base alle crescenti necessità. Non ci fermiamo però di certo qui. Per il futuro continueremo a lavorare fianco a fianco con tutte i nostri bravi volontari per promuovere il benessere e lo sviluppo della città e del suo tessuto sociale, oltre che per alimentare una cultura di partecipazione attiva volta a costruire un contesto sociale migliore per tutti i cittadini».