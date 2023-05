Roncade, Gioielleria Guerretta festeggia 103 anni di attività

Una breve cerimonia e un brindisi, per festeggiare il titolo di “bottega storica” che la Regione Veneto ha assegnato alla Gioielleria Guerretta di Roncade, fondata nel lontano 1920 da Vito Guerretta, oggi gestita dai suoi nipoti Flavio e Luigina, la terza generazione della famiglia. In mezzo, c’è stata la lunga gestione di Mirko, figlio del fondatore Vito.

Presenti all’evento di consegna della targa la prima cittadina di Roncade, Pieranna Zottarelli, con l’assessore alle Attività produttive, Loredana Crosato. «Tutta la comunità roncadese è orgogliosa del riconoscimento assegnato da Regione Veneto a questa impresa artigiana familiare, che da oltre un secolo fa parte del nostro commercio di prossimità. Ringraziamo in modo particolare la famiglia Guerretta che ha saputo preservare nei decenni un patrimonio imprenditoriale, del saper fare, attraversando vari epoche e periodi storici, sempre guardando al futuro con speranza». Fra i partecipanti alla cerimonia c’era anche Ennio Piovesan, presidente di Confartigianato Imprese Treviso, il quale ha portato i saluti e i ringraziamenti del Mandamento, di cui Flavio Guerretta è vicepresidente, oltre ad essere rappresentante del Circolo comunale di Roncade. «È per noi motivo di grande soddisfazione avere nella nostra base sociale attività ultracentenarie come quella dei Guerretta - ha dichiarato Piovesan - alla quale auguriamo una vita ancora lunga e prospera».

Quella dei Guerretta è letteralmente la storia di una dinastia, iniziata in terra trevigiana. Vito Guerretta, nel 1920 aprì a Roncade il primo negozio d'orologeria, oreficeria e ottica. Più tardi Vito lasciò il negozio al figlio Mirko per trasferirsi, nel 1946, a San Stino di Livenza, dove aprì un secondo negozio in società con la moglie Emma. Attività ancora oggi gestita dai Guerretta, da Stefano insieme alle figlie. Luciano, secondo figlio di Vito, aprì invece un terzo negozio a Este (PD), per poi trasferirsi a Reggio Emilia dove, oltre all'attività di vendita, era specializzato nella costruzione di orologi da polso artigianali e di grande prestigio. L'alta professionalità e l'accuratezza delle riparazioni (lavorazioni rare a quei tempi) erano molto apprezzate dalla clientela. Il negozio storico di Roncade, il primo laboratorio della famiglia Guerretta, è oggi saldamente nelle mani dei fratelli Flavio e Luigina, che continuano nella tradizione di famiglia: gioiellieri e orologiai, con vendita di ori, argenti, orologi e oggetti preziosi, ma anche riparazione di orologi e lavorazione artigianale di gioielli.