Addio a Giuseppe Dolfo, creatore di uno dei primi distretti industriali della Marca

Si svolgerà giovedì 30 marzo, alle ore 11, presso la chiesa parrocchiale di Biancade di Roncade, il funerale dell'imprenditore roncadese Giuseppe Dolfo, mancato lo scorso 26 marzo all'età di 92 anni. Dolfo, classe 1930, era molto conosciuto nel territorio trevigiano e non solo per aver fondato nel 1969 la GeD cucine. In molti lo considerano una guida, un esempio per la sua grande passione per il lavoro e per il suo spirito imprenditoriale. L'imprenditore aveva iniziato a lavorare duramente già in giovane età, inaugurando con la moglie una piccola bottega nel centro di Biancade, muovendo così i primi passi verso l'imprenditoria industriale.

L'azienda è nata in un contesto storico particolarmente difficile, caratterizzato dalle grandi trasformazioni in atto tra gli anni '60 e '70: l’uomo sulla luna, la musica pop, le rivolte sociali, la guerra fredda. Giuseppe Dolfo è arrivato dopo pochi anni, tra felici intuizioni e scelte determinanti, ad essere presidente di un’industria, intenta a produrre innovazione e in grado di competere con i marchi leader del settore del mobile.

Tra scontri generazionali e l’avanzare di un esuberante modernismo, Giuseppe Dolfo è riuscito ad interpretare presente e futuro attraverso il connubio tradizione-modernità, che per l’imprenditore sarà stato come l’avere saputo rispondere ai mutamenti in corso e alle esigenze del vivere, rielaborando il patrimonio culturale novecentesco. Grazie alla sua visione e alla sua determinazione, in oltre 70 anni di lavoro, Giuseppe Dolfo ha contribuito a creare uno dei primi distretti industriali del territorio, lasciando un segno indelebile nella storia dell'industria trevigiana e non solo.