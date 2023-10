Sedentarietà, a H-Farm l'esercizio fisico come strumento per vivere meglio

Esercizio fisico come fonte, e strumento, per vivere meglio e più a lungo, in termini di salute fisica e psico-emotiva. Sedentarietà come cattiva abitudine da ridurre per il bene delle comunità in cui viviamo.

L’evento

Sono questi i temi affrontati nel corso di “Show4Health - Lo Spettacolo della Salute”, il grande evento, gratuito, interamente dedicato alla lotta alla sedentarietà andato in scena venerdì 29 settembre, giunto alla seconda edizione, all’interno dell’Auditorium dell’H-Farm Campus a Roncade.

L’iniziativa

Ad organizzare e promuovere l’iniziativa, che gode del Patrocinio della Regione Veneto, del Comune e della Provincia di Treviso, del Comune e della Provincia di Padova, il comune di Roncade, è Show Health Training Club di Giorgio Leo e Vito Stolfi con la loro Associazione no profit Show Care impegnata a promuovere e sensibilizzare la comunità sulla pratica più consapevole dell’esercizio fisico e sulle sue profonde connessioni con il tema della salute.

Un tema multidisciplinare

Ad aiutarli in questa “mission” dal forte carattere sociale, un panel di relatori di altissimo rilievo appartenenti a settori diversi, come l’imprenditoria, la medicina, la scienza e lo sport, a conferma della multidisciplinarietà del tema.

I vari protagonisti

Le olimpioniche dei tuffi e del fioretto Tania Cagnotto e Margherita Granbassi, la biologa nutrizionista degli azzurrini del calcio Maria Luisa Cravana e il medico-scrittore Enzo Soresi, il blogger ed autore di romanzi Gianluca Gotto, il nuotatore paraolimpico padovano dei record Francesco Bettella, l’imprenditore a capo di DMO SPA Fabio Celeghin, la business manager di Life Fitness Natalie Prescott e la direttrice di ANIF (Associazione Nazionale Impianti Sportivi) Veronica Telleschi , il vice presidente di Slow Food Italia Giacomo Miola, il CEO RSG Group Italia Vito Scavo, il direttore generale di GETFit Group Federico Leardi, l’health & welfare specialist di Generali Italia Carlalberto Crippa: 13 speaker che hanno raccontato il tema del benessere e della salute declinato per vecchie e nuove generazioni.

I focus

Un evento giunto alla sua seconda edizione, un autentico unicum in Veneto e in Italia. Una fucina di idee ed ispirazioni all’insegna della salute, l’esercizio fisico ed il divertimento.

Per maggiori info: https://spettacolodellasalute.it