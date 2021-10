“Truffe e furti”: la polizia incontra i cittadini

“Truffe e furti” è questo il titolo dell’incontro serale sulla sicurezza che si è svolto alcuni giorni fa nella sala consiliare del Comune di Roncade, organizzato dal medesimo Comune in collaborazione con la Questura di Treviso. All’incontro, rivolto alla cittadinanza, hanno partecipato il Dirigente della Squadra Mobile dott.ssa Immacolata Benvenuto e l’Ispettore Superiore della Sezione Volanti della Questura Roberto Lovato, i quali hanno intrattenuto i cittadini presenti sul tema delle truffe e dei furti, in particolare, quelli in abitazione.

In particolare, illustrando anche casi pratici, i relatori hanno spiegato, nella prima parte della serata, le varie e attuali tipologie di truffe, soprattutto quelle destinate alle fasce sociali più deboli, dando dei consigli utili su come evitarle e su cosa fare nel caso in cui si notino persone sospette o si presentino malintenzionati alla porta di casa. Nella seconda parte della serata è stato trattato il tema dei furti, in particolare, di quelli in abitazione, soffermandosi sull’importanza della prevenzione e della collaborazione del cittadino, fondamentale al fine di scongiurare tali ipotesi di reato.

L’evento è stato accolto con grande entusiasmo dagli organizzatori del Comune e dai cittadini che si sono dimostrati interessati alle tematiche, porgendo a margine alcune domande ai rappresentanti della Polizia di Stato. Tali incontri continueranno anche nei prossimi mesi.