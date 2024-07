Poste, chiudono per lavori gli uffici postali di Roncade e Soligo

Da mercoledì 10 luglio l’ufficio postale di Roncade è chiuso per lavori interni di manutenzione finalizzati al miglioramento del comfort ambientale. Il Postamat della sede rimarrà in funzione per il prelievo di denaro ed altre operazioni per l’intera durata degli interventi.

Durante il periodo dei lavori, tutte le operazioni postali e finanziarie, dal lunedì al sabato mattina, saranno spostate nella sede di Monastier dove sarà attivo il servizio di ritiro raccomandate e pacchi. Sempre a Roncade resteranno aperti gli uffici postali di San Cipriano (aperto tutte le mattine) e Biancade, aperto nelle mattine di lunedì, martedì e mercoledì. Con orario continuato 8.20-19.05 (sabato mattina 8.20-12.35) sono disponibili gli uffici postali di Treviso Centro (piazza Vittoria) e Mogliano Veneto (via IV novembre).

Lavori a Soligo

Mercoledì 10 luglio ha chiuso per lavori anche l’ufficio postale di Soligo, sempre per lavori interni di manutenzione. I cittadini potranno rivolgersi alla sede di Farra di Soligo, aperta tutte le mattine da lunedì a sabato, dove sarà possibile ritirare raccomandate e pacchi. Son disponibili anche gli uffici postali di Solighetto, Barbisano e Refrontolo, aperti tutte le mattine da lunedì a sabato. Con orario continuato 8.20-19.05 (sabato mattina 8.20 – 12.35) sarà infine possibile rivolgersi all’ufficio postale di Pieve di Soligo.