Rotatoria di Vallio sulla Treviso-mare, scatta la chiusura temporanea

Per consentire la prosecuzione in sicurezza dei lavori di costruzione della rotatoria tra la SP 64 e la SR 89 a Vallio di Roncade, sono state disposte le seguenti modifiche al traffico per la giornata di martedì 20 giugno, fino all'alba di mercoledì 21: a partire dalle ore 10 del 20 giugno, fino alle 6 del 21 giugno, sarà chiuso il tratto di immissione, in entrata verso Roncade, dalla regionale 89 sulla provinciale 64; sempre nella serata del 20 giugno, a partire dalle ore 20, saranno chiusi al traffico entrambi i tratti di immissione della SP 64 sulla SR 89, fino alle ore 6 del mattino del 21 giugno.

Le deviazioni del traffico saranno organizzate come segue:

- SP 64 lato Roncade: lungo la strada comunale di Roncade denominata Via Roma fino all’intersezione con la SR 89 e poi SR 89;

- SP 64 lato Monastier: lungo la strada comunale di Roncade denominata Via Monastier fino all’intersezione con la SR 89 e poi SR 89.

Saranno predisposti appositi preavvisi di deviazione e di direzione di colore giallo, nonché specifici sbarramenti, con luci rosse fisse, per consentire la corretta segnalazione delle modifiche alla viabilità alla cittadinanza.