Musestre in lutto per la morte di Stefano Cenedese, aveva 53 anni

Sono ore di grave lutto a Musestre di Roncade per la scomparsa di Stefano Cenedese, mancato nei giorni scorsi, ad appena 53 anni, a causa di un tumore, scoperto solo pochi giorni fa. Idraulico di professione e grande tifoso del Milan, Cenedese era molto conosciuto per la sua giovalità e per la passione per la pesca che spesso metteva a disposizione degli amici. Lascia la moglie, Sonia Gorghetto, e i figli Lorenzo e Nicole. Il funerale si svolgerà venerdì pomeriggio, 4 giugno, alle 14.45 presso la chiesa parrocchiale di Musestre.