Inaugurato il ripristino dello storico passo a barca tra la Restera e Cà Tron

A Roncade è finalmente tornato in funzione il servizio di Passo a Barca (ex “el Passeto de Pagnin”) di collegamento della Restera con la Tenuta Cà Tron. Il progetto, messo a punto nel 2018 dal Comune di Roncade insieme al Comune di Quarto d’Altino, all’Ente Parco Naturale Regionale del fiume Sile e a H-FARM, è stato inaugurato ieri, giovedì 22 giugno, alle ore 18.30 in Via Sile n. 6. Nell’occasione è anche stato presentato il nuovo Info Point di Bagaggiolo. Si è dunque trattato di un momento storico per l’intera comunità roncadese, e non solo, che ha visto ripristinato il vecchio passo a barca attivo fino agli anni ’50 tra le località di Bagaggiolo e Trepalade.

«Con il recupero del passo a barca, progettualità da anni nel cuore dell’Amministrazione Comunale, non solo ridiamo valore ad una delle nostre tradizioni più antiche, ma andiamo soprattutto a valorizzare un’area di importante interesse naturalistico, culturale, turistico, didattico ed imprenditoriale – commenta la sindaca Pieranna Zottarelli – Il “nuovo” passaggio sarà fruibile da chiunque, a partire dagli amanti del cicloturismo agli studenti di H-FARM, passando ovviamente per tutti i roncadesi che in zona sono soliti passeggiare per trovare un momento di tranquillità dalla frenesia di tutti i giorni. Inoltre, l’accesso al nuovo Info Point permetterà a tutti di scoprire sia la storia del nostro bel territorio che quella del parco fluviale del Sile».

PASSO A BARCA

Il nuovo servizio di Passo a Barca ripristina lo storico “Passeto de Pagnin” che nel passato collegava le due sponde del Sile. Per l’occasione H-FARM, contestualmente all’intervento di riqualificazione dell’area, ha realizzato due manufatti ad uso attracco che permetteranno il servizio di passaggio tra le due sponde, quindi tra la "Restera” e la Tenuta Ca’ Tron, nel prossimo periodo estivo.

Il servizio sarà GRATUITO e attivo ogni sabato e domenica fino al 17 settembre, dalle ore 10.00 alle 12.30 e dalle ore 15.00 alle 19.00, tranne in caso di maltempo. Il servizio sarà attivo anche giovedì 22, giorno dell’inaugurazione, dalle ore 18.30 fino al calar del sole.

INFO POINT

Il nuovo Info Point, invece, è stato pensato come uno spazio di informazione multimediale e infografica dedicato all’ambiente naturale del Fiume Sile e del territorio circostante (dalla Tenuta Cà Tron all’Area archeologica di Altino). L’apertura avviene previa prenotazione alla mail infopoint.bagaggiolo@h-farm.com. Sia per il Passo a Barca che per l’Info Point la manutenzione ordinaria e straordinaria sarà per i prossimi 10 anni a carico di H-FARM che nel progetto ha investito circa 65mila euro.