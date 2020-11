Il sindaco di Roncade positiva al Covid-19

Il sindaco di Roncade, Pieranna Zottarelli, è risultata positiva al Covid-19. E' stata lei stessa, dalla pagina Facebook del Comune trevigiano, a darne l'annuncio.

Cari cittadini,

ieri in tarda serata ho appreso, dopo aver effettuato il tampone molecolare, di essere risultata positiva al Covid-19. Voglio prima di tutto rassicurare tutti sul fatto che sto bene e al momento sono asintomatica e in isolamento fiduciario presso la mia abitazione. I miei contatti stretti, ad eccezione di mio marito (medico) sono risultati tutti negativi. Appena avuta la notizia ho informato il segretario comunale e il datore di lavoro, l'architetto Alessandro Lillo, per la sanificazione degli uffici comunali. Inoltre tutto lo staff e i dipendenti che per motivi di lavoro sono entrati in contatto con me sono stati invitati a rivolgersi al proprio medico curante per le valutazioni del caso. Voglio ringraziare tutta la giunta che in questi giorni mi supporterà nello svolgimento delle mie funzioni e rinnovo l'invito ai cittadini a prestare la massima attenzione: continuiamo ad adottare tutte le misure di prevenzione come il distanziamento sociale, il lavaggio delle mani e l'uso continuo della mascherina.

Arrivederci a presto di persona, dopo la quarantena!