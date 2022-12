Controlli a Roncade, la polizia locale si dota di una nuova auto ibrida

Un nuovo mezzo “green” per la Polizia Comunale di Roncade. Dalla scorsa settimana gli agenti del Comando di Via San Rocco sono stati dotati di una Toyota Corolla “ibrida”, in versione station-wagon e full optional, per i pattugliamenti lungo tutto il territorio comunale. Con un investimento di circa 5mila euro (su un totale di circa 32mila di listino e comprensivi di Iva) il Comune ha in questo modo dotato i propri vigili urbani di un mezzo sì ecologico, ma comunque dotato di tutti gli allestimenti e le attrezzature tecnologiche necessari ai controlli stradali e all’attività di prevenzione dei reati predatori in abitazione, soprattutto in un periodo delicato come quello natalizio in cui le pattuglie sono in servizio fino alle ore 20.

A fare spazio alla nuova auto ibrida della Municipale è stata la “vecchia” Fiat Punto a gasolio che per l’occasione è stata rottamata. «La Punto in dotazione alla Polizia Locale aveva ormai circa dodici anni di vita e oltre 200mila chilometri alle spalle - afferma l’assessore Daniele Biasetto – Inoltre, con la sua demolizione abbiamo ottenuto un incentivo economico da poter sfruttare proprio nell’acquisto della Toyota, mentre il 70% del costo finale è stato a carico della Regione Veneto sulla base dell’ottenimento di un contributo regionale che segue la convenzione di Distretto per la gestione in forma associata della Polizia Locale firmata in passato con i Comuni di Quarto d’Altino, Meolo e Fossalta di Piave. Questo è un valore aggiunto volto ad offrire sempre maggiori servizi ai cittadini oltre che permettere il reperimento di fondi di questo tipo che, altrimenti, da soli non potremmo raggiungere».

«Una volta assicurata la nuova Toyota è stata subito messa in servizio sul territorio- spiega il Comandante del Corpo Intercomunale di Polizia Locale, Fabrizio Milanello – Ovviamente l’auto servirà principalmente su Roncade, ma sarà comunque a disposizione degli altri Comuni del Distretto di Polizia Locale. Con questo nuovo innesto abbiamo dunque portato ad un totale di 7 i mezzi in disponibilità al Distretto stesso, di cui due a Roncade, comprensivi di un’auto “full electric” e di tre “ibride”. Un parco auto “green” che entro i primi mesi del 2023 si amplierà di una nuova Toyota Yaris ibrida che sostituirà la Fiat Punto in dotazione a Fossalta che dispone anche di un mezzo utilizzato come “stazione mobile” sul territorio». «I fondi ottenuti in forma associata con il Distretto ci permettono infatti di orientarci su mezzi meno inquinanti ma comunque performanti e dai ridotti costi di manutenzione - continua il Comandante – Caratteristiche fondamentali per un uso ideale nei centri urbani come i nostri».

«L’investimento in un nuovo mezzo ibrido di ultima generazione per la Polizia Locale è stato pensato nel solco dell’attenzione che la nostra Amministrazione riversa da tempo nell’ambito dell’ecosostenibilità – conclude la sindaca di Roncade, Pieranna Zottarelli – Seguendo una politica ecologica legata alla tutela dell’ambiente e all’efficientamento energetico, con la nuova Toyota Corolla abbiamo dunque a disposizione un mezzo da migliori prestazioni e minori consumi ed emissioni».