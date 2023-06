Tragedie della strada, la polizia locale di Roncade incrementa i controlli

Il Comune di Roncade annuncia l'avvio dei controlli serali estivi di Polizia Locale sul territorio roncadese. Anche quest’anno l’attività è stata pensata con l'obiettivo di preservare la sicurezza dei cittadini e prevenire gli incidenti tragici che spesso caratterizzano il “sabato sera”, soprattutto lungo la “Treviso-Mare”. Questo servizio intercomunale di deterrenza dei comportamenti scorretti tenuti alla guida rappresenta un impegno concreto da parte del Comune di Roncade volto a promuovere un ambiente sicuro e accogliente per tutti i residenti e i visitatori che usufruiscono delle strade cittadine, cercando così di ridurre il più possibile i sinistri stradali.

L'aumento delle attività sociali e degli eventi durante l’estate richiede infatti un'attenzione particolare alla sicurezza stradale e al rispetto delle norme. Nel dettaglio, tali controlli saranno attuati nelle serate del venerdì e del sabato fino all’1 della notte in tutti i territori dei quattro Comuni firmatari della convenzione di Polizia Locale. Un progetto garantito anche dall’assunzione, proprio per il periodo estivo, di un nuovo agente municipale che andrà così a rinforzare il nucleo di Polizia Locale.

«I controlli serali estivi saranno attuati dalla nostra competente Polizia Locale con un'attenzione specifica verso la prevenzione ed il contrasto di situazioni di pericolo stradale – commenta la sindaca Pieranna Zottarelli – Nell’occasione saranno intensificati i controlli sul rispetto del Codice della Strada e sull'utilizzo di alcol e sostanze stupefacenti mentre si è alla guida. La sicurezza è una priorità assoluta per l'Amministrazione comunale e per questo intendiamo fornire un'ulteriore protezione e tranquillità alla nostra comunità, in modo da contribuire ad un ambiente sicuro per tutti. Un obiettivo che vogliamo condividere anche con Veneto Strade a cui abbiamo chiesto un incontro nell’ottica di implementare insieme ulteriori controlli e strumenti di prevenzione lungo tutta la tratta della Treviso-Mare. Non solo a Roncade, ma anche in tutti i comuni limitrofi».

«Siamo fiduciosi che l'implementazione di questi controlli serali estivi contribuirà a prevenire incidenti e comportamenti pericolosi, garantendo al contempo una serata piacevole e tranquilla per chiunque si trovi a passare per Roncade. La collaborazione con la Polizia Locale è però fondamentale per la riuscita di questa iniziativa – sottolinea l’assessore comunale Daniele Biasetto - Sono convinto che tutti insieme possiamo fare la differenza e mantenere sicuro il nostro bellissimo territorio».