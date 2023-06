Roncade, premiati 120 studenti con 22 mila euro in borse di studio

Nella serata di martedì 30 maggio, presso la Chiesa Antica di San Cipriano, il Comune di Roncade ha premiato ben 120 studenti, in una cerimonia che ha visto protagoniste anche le eccellenze di artigiani e commercianti storici del territorio. La tradizionale manifestazione, avvenuta alla presenza della sindaca Pieranna Zottarelli e di parte della Giunta, è stata fortemente voluta dall’Amministrazione comunale per dare risalto e riconoscimento ai giovani talenti e ai professionisti roncadesi, indipendentemente dall’età o dall’attività svolta.

Nel dettaglio dei premi consegnati ai ragazzi, relativi alla copertura del Bando pubblico per l’assegnazione di borse di studio comunali, la Città di Roncade per quest’anno ha stanziato un totale di 22mila euro da suddividersi, in base ai meriti scolastici ottenuti, tra un complessivo di 120 studenti meritevoli che martedì sera hanno gremito con le loro famiglie la Chiesa di San Cipriano in attesa di ricevere la borsa di studio loro spettante (per un valore economico compreso tra 150 e 250 euro).

Per la categoria “Maestri d’Opera e d’Esperienza”, e per gli artigiani e commercianti storici del territorio, a ricevere un attestato sono invece stati: Emilio Zecchin; Graziano Vettori; Luigia Guerretta; Ruggero Giacomin; Pietro Basei; Zottarel Ferramenta; Hotel Ristorante All'Orso (con la decana Bruna Paro); Ferramenta Segato Giuseppe; Guerretta S.N.C. di Guerretta Flavio e C.

Tra i premiati più attesi c’era anche Marica Padoan, studentessa dello Iusve (Istituto Universitario Salesiano di Venezia) che ha disegnato il logo dello “Spei Satelles” (un satellite artificiale italiano che è parte sostanziale della prima missione spaziale della Santa Sede volta ad evidenziare il rapporto tra scienza, tecnica e fede) che il 10 giugno prossimo porterà nello spazio il nanolibro con la "Statio Orbis", il messaggio di speranza lanciato da Papa Francesco nel marzo 2020 per la fine della pandemia. Nel dettaglio, il logo sarà “caricato” all'intero di un microchip, contenente le informazioni trascritte in bit sul messaggio papale, realizzato dall'Istituto di Fotonica e Nanotecnologie del Cnr.

«I tanti studenti che abbiamo premiato sono un fervido esempio di studio e conoscenza messo a disposizione di tutta la comunità per la quale sono un motivo di ispirazione grazie al loro impegno e talento - sottolinea la Sindaca Pieranna Zottarelli – Non da meno son però i nostri artigiani e commercianti che rappresentano il cuore pulsante della nostra identità locale tramandando da sempre la loro esperienza e professionalità ai più giovani, il tutto nonostante magari un’età ormai pensionabile e a dispetto di qualsivoglia avversità e pandemia. Questo grazie ad un grande cuore unito ad una forte esperienza sia di vita che di lavoro. La cerimonia di San Cipriano è stata quindi un'opportunità unica sia per incitare i giovani a perseguire i loro sogni che per spronare le nostre eccellenze a continuare nella valorizzazione delle tradizioni del territorio roncadese in modo tale da offrire anche un esempio duraturo ai nostri ragazzi. Mi congratulo quindi con tutti i premiati e auguro loro un futuro luminoso».

«Con la consegna di queste borse di studio vogliamo ricordare ai ragazzi che la conoscenza ha bisogno di cura e come tale va nutrita e coltivata, evidenziando come la formazione sia un’opportunità che viene offerta a ciascuno di noi per migliorare le conoscenze a disposizione nostra e dell’intera collettività» conclude l’Assessore comunale Viviane Moro.