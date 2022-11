Eccellenze nel mondo del lavoro: la Camera di Commercio premia due roncadesi

Venerdì 11 novembre, presso il Salone Borsa camerale di Treviso, la Camera di Commercio Treviso-Belluno ha premiato due illustri cittadini di Roncade all’interno del prestigioso concorso “Fedeltà al Lavoro e Progresso Economico”. L’iniziativa ha visto la premiazione di personalità, aziende e lavoratori che si sono distinti nei diversi settori economici rendendo orgogliosa la propria comunità e contribuendo con impegno costante alla crescita dell'economia trevigiana e bellunese.

Valori che hanno trovato pieno esempio nel lavoro svolto dalla Società agricola Peruzzo Mariano e C. S.S. (che dal 1971 lavora nell’ambito della coltivazione della vite e del biologico) ed in Francesca Lazzarato (già insignita nel 2020 dell’attestato di benemerenza della Stella al merito del lavoro per i suoi 40 anni di lavoro presso la Italcab di Monastier), rispettivamente premiati per la categoria Imprese Agricole e Maestri del Lavoro. A consegnare ad entrambi la targa ed il diploma di rito, alla presenza della Coldiretti, sono stati l’assessore alle attività produttive del Comune di Roncade Loredana Crosato, il presidente della Camera di Commercio Treviso-Belluno Mario Pozza, il consigliere provinciale Claudio Sartor ed il presidente del Consiglio comunale di Treviso Giancarlo Iannicelli.

«Siamo davvero molto felici di aver potuto premiare due eccellenze roncadesi come la signora Lazzarato e l’azienda Peruzzo - sottolinea l’assessore comunale Loredana Crosato – Per loro si tratta di un traguardo più che meritato vista la passione con cui hanno svolto o continuano a svolgere le loro attività insieme alle rispettive famiglie. Entrambi sono quindi un valido esempio, una guida, per le generazioni future. D’altronde il lavoro, se fatto con dedizione ed amore per il proprio settore, ripaga sempre».