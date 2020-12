Una via di Roncade dedicata alla memoria di Tina Anselmi

A Roncade la giunta dedica una via della città a Tina Anselmi, primo Ministro donna della Repubblica italiana. Nelle prossime settimane in un'area di recente costruzione tra via Antonio Vivaldi e via Pantiera, di fronte al palazzetto dello sport, verrà apposto il cartello con il nome della strada dedicata a una delle protagoniste femminili del mondo politico (e non solo) italiano: «Da tempo – dice il sindaco – volevamo ricordare con un gesto concreto Tina Anselmi figura di altissimo e riconosciuto valore per l'impegno attivo come partigiana della Resistenza prima e come deputata e Ministro poi. Anselmi è stata una delle prime a partecipare alla vita politica del nostro Paese, ricoprendo un ruolo di rilievo in un'epoca in cui alle donne non venivano riconosciute le loro potenzialità e capacità. Sotto la sua guida è stata approvata la legge che istitutiva il servizio sanitario nazionale. Un'iniziativa che fu una svolta epocale per il diritto alla salute di tutti i cittadini di cui oggi, se possibile, riconosciamo ancora di più il valore fondamentale. Intitolare a Tina Anselmi una via della nostra città oggi assume un valore ancora maggiore».