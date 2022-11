"Roncola d'oro 2022": il premio è del "Teatroroncade"

É il “Gruppo Amici del Teatro-Roncade APS” (meglio conosciuto con l’appellativo di “TeatroRoncade”) il vincitore del “Roncola d'oro 2022”, l’ambito premio istituito nel 1984 dal Comune di Roncade per segnalare i cittadini che hanno dato lustro alla comunità roncadese in ambito locale, nazionale ed internazionale. La cerimonia ufficiale di consegna del riconoscimento (un oggetto raffigurante una roncola, elemento base dello stemma comunale), con tanto di diretta streaming, si è tenuta sabato 5 novembre alle ore 16 presso la Sala Consiliare del Comune.

«Quest’anno abbiamo deciso di assegnare il “Roncola d’oro” al “TeatroRoncade” in quanto il teatro è una sublime forma d’arte e di cultura che trasmette valori, sentimenti, passioni e caratterizza in modo unico e speciale la nostra comunità – sottolinea la sindaca Pieranna Zottarelli – Si pensi, ad esempio, a storiche figure del territorio come Riccardo Selvatico, commediografo e poeta nativo di Venezia che per alcuni periodi ha vissuto a Roncade soggiornando nella villa di famiglia, e Bruno Lorenzon quale scrittore brillante e autore di testi ironici e divertenti oltre che di commedie magistralmente rappresentante proprio dal “Gruppo Amici del Teatro” di Roncade. Senza ovviamente dimenticare Zino Boccuzzi, autore, regista, fondatore di compagnie teatrali e attore tra i maggiori protagonisti del teatro roncadese».

«Inoltre, per capire l’ampia portata di questa edizione del premio comunale è necessario ricordare la valenza formativa dei corsi svolti da “TeatroRoncade” nelle scuole del territorio (in particolare alle scuole medie) che, negli anni, hanno permesso di coinvolgere intere generazioni di roncadesi – continua la prima cittadina - A questi si sono poi aggiunti, con tanto di successo di frequenza e di risultati sui palcoscenici, i laboratori “Tutti sul palco” pensati come fucine di nuovi talenti (sia giovani che adulti) preparati ad affrontare rappresentazioni di generi diversi, passando da testi drammatici a commedie ironiche e spassose, senza dimenticare i sempre attesi, gustosi e spiritosi “Processi a Vecia”».

«La nostra associazione, oggi guidata dal presidente Stefano Risato, è nata nel 1995 dall’iniziativa di un gruppo di attori appassionati che, desiderosi di calcare il palcoscenico, portarono in scena alcuni dei più importanti spettacoli della tradizione culturale non solo veneta – afferma Alberto Moscatelli, direttore artistico della compagnia – Questo riconoscimento, consegnato 27 anni dopo non tanto per il merito artistico quanto più per il grande lavoro teatrale e formativo svolto in oltre un ventennio di attività, ci gratifica ed inorgoglisce. La Roncola, infatti, dimostra l’ampio contributo culturale da noi offerto nel tempo al territorio, il tutto in contaminazione con numerose realtà locali».

A testimoniare il grande lavoro svolto dal gruppo di teatro amatoriale ci sono oltre 30 prestigiosi riconoscimenti ottenuti a livello provinciale, regionale e nazionale, tra cui negli ultimi due anni si annoverano:

• Il Premio Miglior Allestimento al Festival Internazionale “Castello di Gorizia” (2021);

• Il Premio Miglior Spettacolo assegnato dai tecnici al Festival Nazionale “Mecenate XL” (2021);

• Il Premio Miglior Spettacolo assegnato dalla Giuria al Concorso Nazionale “San Giorgio in scena” (2021);

• Il Premio Miglior Spettacolo al Concorso “Scenario” di Sacile (2022).

Tra i riconoscimenti più importanti in oltre 25 anni di attività ci sono però anche i Premi al Miglior Allestimento Scenico e alla Miglior Regia al Concorso Nazionale “Maschera d’Oro” di Vicenza” nel 2017 con lo spettacolo “Otto donne”.

Questa, dunque, la motivazione con la quale l’Amministrazione comunale ha deciso di premiare il gruppo di “TeatroRoncade” con il “Roncola d’Oro 2022”, così come proposto a ottobre 2021 dal Presidente della Pro Loco Roncade, Prof. Paolo Giacometti, in occasione dell’apertura della rassegna teatrale “SanCipriano Teatro”: “Per l’originalità, la forza educativa e coinvolgente dei testi rappresentati, per l’amore verso la recitazione espresso e trasmesso dagli istrionici versatili attrici ed attori, per il piacere donato al pubblico negli spettacoli, nonché per la capacità di accendere passione, interesse e curiosità verso l’arte del teatro e con essa la riflessione e l’impegno civile e la promozione del valore dell’intergenerazionalità anche sui palcoscenici.”